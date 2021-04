SODEXO : premier semestre meilleur que prévu, mais prévisions prudentes

Sodexo a annonce le rebond de sa profitabilité et le niveau élevé de liquidités générées par ses opérations au premier semestre de l’exercice 2020-2021. Le résultat net publié est positif, à 33 millions d'euros, en baisse de 91,3%. Le résultat net ajusté s’élève à 128 millions, contre 424 millions d'euros pour le premier semestre 2019-2020 avant crise. La marge d'exploitation s'établit à 3,1%, supérieure aux prévisions et à la marge négative de - 1,9 % publiée au second semestre 2019-2020.



Selon Sodexo, cette amélioration significative de la performance est le résultat des nombreuses renégociations de contrats depuis mars 2020, du prolongement des programmes de soutien à l'emploi dans certains pays, des premiers résultats du programme de restructuration GET et d'une maitrise très stricte des coûts.



Le chiffre d'affaires s'élève à 8,595 milliards d'euros, soit une baisse de 26,5%, toujours impacté par la pandémie de Covid-19. L'impact des effets de change représente - 4,8%, notamment en raison de la faiblesse du dollar et du réal brésilien. La contribution des acquisitions nettes des cessions est négligeable. Par conséquent, le chiffre d'affaires enregistre une décroissance interne de 21,7 %, contre - 27,5 % au second semestre 2019-2020.



Compte tenu des nouvelles vagues de la pandémie, Sodexo n'attend pas d'augmentation significative du volume de chiffre d'affaires d'un semestre à l'autre. Le groupe promet de redoubler d'efforts pour renforcer son efficacité opérationnelle de manière à compenser la saisonnalité traditionnelle de sa marge d'exploitation entre le premier et le second semestre.