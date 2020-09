SODEXO : prêt à passer 250 millions de dépréciations d'actifs face au Covid-19

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sodexo trébuche au sein du SBF 120, reculant de plus de 2,3% à 64,08 euros dans le sillage de son bilan intermédiaire d'activité. Alors que ses résultats annuels ne seront publiés que le 29 octobre prochain, le spécialiste de la restauration collective a révélé qu'il pourrait enregistrer des dépréciations d'actifs d'environ 250 millions d'euros au second semestre de l'exercice 2019-2020, compte tenu de la détérioration de la performance à court et moyen terme de certains actifs en raison de l’impact du Covid-19.De plus, en anticipation de la fin des programmes de soutien gouvernementaux et de manière à faire face à l'effondrement de la demande lié à la pandémie, Sodexo a annoncé la mise en place de mesures de restructuration qui devraient représenter environ 160 millions d'euros de dépenses au cours du deuxième semestre.Compte tenu de tous ces éléments, le groupe marseillais s'attend à un ajustement négatif de sa charge d'impôt d'environ 100 millions portant principalement sur la non-reconnaissance et la dépréciation d'actifs fiscaux. Il affirme que cela sera sans incidence sur sa trésorerie.Pour rassurer les investisseurs, Sodexo a assuré que la performance du quatrième trimestre de l'exercice était en ligne avec ses hypothèses pour le second semestre publiées le 7 juillet dernier, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires, de l'impact sur le résultat d'exploitation et des liquidités générées par les opérations.