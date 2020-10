SODEXO : stable après ses résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Sodexo avance de 0,55% à 55,26 euros dans le sillage de la publication de ses résultats annuels de son exercice 2019-2020, clos au 31 août 2020. MainFirst souligne des résultats financiers annuels globalement conformes aux estimations, à l'exception du cash flow libre, qui s'est révélé plus fort que prévu. Pour sa part, UBS souligne notamment des revenus au quatrième trimestre meilleurs qu'attendu. Le bureau d'études ajoute que si l'exercice clos du spécialiste des services de restauration est meilleur qu'anticipé, les perspectives restent incertaines.UBS maintient sa recommandation d'Achat ainsi que son objectif de cours de 86,3 euros sur la valeur. MainFirst confirme sa recommandation Conserver ainsi que son objectif de cours de 65 euros sur le titre.Sodexo a publié une perte annuelle nette, part du groupe, de 315 millions d'euros contre + 665 millions un an plus tôt. Le résultat opérationnel est en forte chute de 93,8% à 65 millions d'euros. Le résultat d'exploitation ressort, pour sa part, à 569 millions d'euros, soit un repli de 52,6%. La marge d'exploitation est en repli de 260 points de base à 2,9%.Le chiffre d'affaires sur la période, s'établit à 19,321 milliards d'euros, correspondant à une décroissance interne annuelle de 12%, dont +3,2% au premier semestre et -27,5% au second semestre.La décroissance interne du quatrième trimestre ressort à 24,9%, au-dessus des attentes de -27%.Concernant les perspectives, la société souligne qu'au cours des prochains trimestres, compte tenu du niveau élevé d'incertitude actuel et à l'échéance d'une vaccination, les effets de la pandémie de Covid-19 continueront d'être importants pour le groupe.Sodexo précise qu'à ce stade, il prévoit une amélioration pour le premier semestre de l'exercice 2020-2021 par rapport au second semestre de l'exercice 2019-2020 avec une baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de - 20 % à - 25 %.Par ailleurs, la société estime que la marge d'exploitation du groupe au premier semestre 2020-2021 sera à nouveau positive, dans une fourchette comprise entre 2 et 2,5%.