Sodexo est un leader mondial des services de restauration et de Facilities Management. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - services sur sites (95,9%) : préparation de repas, gestion de restaurants et de centres de réception et de conférences, prestations d'accueil, de traitement du courrier, de transport, de nettoyage, de jardinage, de maintenance technique, de gardiennage, de gestion d'installations, de contrôle sanitaire, etc. Le CA par marché se ventile entre entreprises et administrations (55,1%), établissements de santé et résidences de personnes âgées (26,9%) et écoles et universités (18%). Le CA par zone géographique se ventile entre Europe (38,4%), Amérique du Nord (43,6%), Asie-Pacifique-Amérique latine-Moyen Orient-Afrique (18,1%) ; - services avantages et récompenses (4,1%) : vente de solutions d'avantages aux salariés et de solutions de motivation (plus de 36 millions de bénéficiaires à fin août 2022). La répartition géographique du CA est la suivante : France (12,6%), Etats-Unis (39,7%), Royaume Uni (9,6%) et autres (38,1%).

Secteur Restaurants et bars