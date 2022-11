Sodexo - Assemblée générale mixte du 19 décembre 2022 - Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires

Information réglementée

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 19 DECEMBRE 2022 :

Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires

Participation à l’assemblée

Issy-les-Moulineaux, le 28 novembre 2022 – L'Assemblée Générale Mixte de SODEXO se tiendra le lundi 19 décembre 2022 à 15 heures 30 à l’Auditorium de La Seine Musicale – 1, Ile Seguin – 92100 Boulogne-Billancourt.

L'avis préalable à cette Assemblée Générale prévu par l'article R. 225-73 du Code de commerce, comprenant notamment l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) du 9 novembre 2022.

L'avis de convocation sera publié au BALO et dans le journal d'annonces légales « Les Affiches Parisiennes » du 30 novembre 2022.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée Générale sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Les informations visées à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce ainsi que le Document d’enregistrement universel 2022 (déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 9 novembre 2022) peuvent être consultés sur le site Internet de la Société, dans la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale (www.sodexo.com/finance/actionnaires/assembléesgénérales).

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement cette rubrique qui pourrait mise à jour pour préciser, le cas échéant, les modalités définitives de participation à cette Assemblée Générale en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux.

Pour les actionnaires qui ne pourraient pas être physiquement présent(e)s à l’Assemblée Générale, cet évènement sera retransmis en direct sur le site internet de Sodexo. La vidéo sera également disponible en différé.

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présents dans 53 pays, nos 422 000 collaborateurs servent chaque jour 100 millions de consommateurs. Le Groupe se distingue par son indépendance et son actionnariat familial de contrôle, son modèle économique durable et son portefeuille d’activités intégrant des services de Restauration, de Facilities Management et des solutions d’avantages aux salariés. Nous proposons notamment une offre alimentaire de qualité, multicanale et flexible, mais aussi la conception de lieux de vie et de travail attractifs et inclusifs, la gestion et l’entretien d’infrastructures de façon sûre et respectueuse de l’environnement, l’accompagnement personnalisé des patients ou des élèves, ou encore la création de programmes stimulant l’engagement des collaborateurs. Depuis l’origine, Sodexo se focalise sur les gestes et les actions tangibles du quotidien au travers de ses services afin d’avoir un impact économique, social et environnemental positif dans la durée. Pour nous, croissance et engagement sociétal vont de pair. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres-clés

21,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2022

422 000 employés au 31 août 2022

#2 employeur privé basé en France dans le monde 53 pays (au 31 août 2022)

100 millions de consommateurs chaque jour

13,4 milliards d’euros de capitalisation boursière

(au 27 novembre 2022)

