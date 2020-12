Sodexo : Avis de réunion BALO du 2 décembre 2020 10/12/2020 | 14:25 Envoyer par e-mail :

ORDRE DU JOUR Approbation des comptes annuels de l'exercice 2019-2020 ; Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019-2020 ; Affectation du résultat de l'exercice 2019-2020 ; Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Sophie Bellon pour une durée de trois (3) ans ; Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Nathalie Bellon-Szabo pour une durée de trois (3) ans ; Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Françoise Brougher pour une durée de trois (3) ans ; Nomination de Federico J. González Tejera en qualité de nouvel administrateur pour une durée de trois (3) ans ; Renouvellement du mandat de la société KPMG S.A. en qualité de commissaire aux comptes ; Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée

au titre de l'exercice 2019-2020 mentionnées à l'article L. 225-37-3 I du Code de commerce ; Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice 2019-2020 à Mme Sophie Bellon, Présidente du Conseil d'Administration ; Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice 2019-2020 à M. Denis Machuel, Directeur Général ; Approbation de la politique de rémunération des administrateurs ; Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à la Présidente du Conseil d'Administration ; Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général ; Autorisation à donner au Conseil d'Administration aux fins d'opérer sur les actions de la Société ; Pouvoirs en vue des formalités. 2004659 Page 2 2 décembre 2020 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°145 PROJET DE RESOLUTIONS Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2019‑ 2020). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice 2019‑ 2020, approuve les comptes sociaux de l'exercice social clos le 31 août 2020 tels qu'ils lui ont été présentés, desquels il ressort un résultat net de 221 090 476 euros. L'Assemblée Générale approuve également les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces rapports. En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a pas été engagé de dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit Code au titre de l'exercice. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2019‑ 2020). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice 2019‑ 2020, approuve les comptes consolidés de l'exercice social clos le 31 août 2020 tels qu'ils lui ont été présentés, desquels il ressort une perte nette part du Groupe de 315 millions d'euros. L'Assemblée Générale approuve également les opérations traduites dans ces comptes et/ou mentionnées dans ces rapports. Troisième résolution (Affectation du résultat de l'exercice 2019‑ 2020). - Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, décide d'affecter la totalité du bénéfice net de l'exercice social clos le 31 août 2020 s'élevant à 221 090 476 euros au report à nouveau. L'Assemblée Générale constate qu'après cette affectation, le report à nouveau qui s'élevait au 31 août 2020 à 1 470 676 528 euros s'établit désormais à 1 691 767 004 euros. Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, le montant des dividendes distribués au titre des trois derniers exercices est rappelé ci-dessous : Exercice 2018-2019 Exercice 2017-2018 Exercice 2016-2017 (distribution en 2020) (distribution en 2019) (distribution en 2018) Dividende par action (*) 2,90 € 2,75 € 2,75 € Montant total de la distribution 425 069 235 € 402 512 000 € 410 658 908 € (*) Dividende intégralement éligible à l'abattement de 40 % bénéficiant aux personnes physiques domiciliées fiscalement en France prévu à l'article 158-3 2° du Code général des impôts. Quatrième résolution (Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Sophie Bellon pour une durée de trois ans). L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales

Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, constatant que le mandat d'administrateur de Mme Sophie Bellon vient à expiration à l'issue de la présente Assemblée Générale, décide de renouveler son mandat pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 août 2023. Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Nathalie Bellon-Szabo pour une durée de trois ans). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, constatant que le mandat d'administrateur de Mme Nathalie Bellon-Szabovient à expiration à l'issue de la présente Assemblée Générale, décide de renouveler son mandat pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 août 2023. Sixième résolution (Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Françoise Brougher pour une durée de trois ans). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, constatant que le mandat d'administrateur de Mme Françoise Brougher vient à expiration à l'issue de la présente Assemblée Générale, décide de renouveler son mandat pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 août 2023. 2004659 Page 3 2 décembre 2020 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°145 Septième résolution (Nomination de M. Federico J. González Tejera en qualité de nouvel administrateur pour une durée de trois ans). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et de l'arrivée à échéance à compter de la présente Assemblée Générale du mandat de M. Soumitra Dutta, décide de nommer M. Federico J. González Tejera en qualité de nouvel administrateur de la Société en remplacement de M. Soumitra Dutta pour une durée de trois ans, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 août 2023. Huitième résolution (Renouvellement du mandat de la société KPMG S.A. en qualité de commissaire aux comptes). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration, décide de renouveler le mandat de la société KPMG SA, Société Anonyme dont le siège social est situé à la Tour Eqho 2, Avenue Gambetta - 92066 Paris La Défense Cedex et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 775 726 417, en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de six exercices, qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 août 2026. L'Assemblée Générale, prenant acte de l'arrivée à échéance à compter de ce jour du mandat de la société Salustro Reydel en qualité de commissaire aux comptes suppléant, décide de ne pas procéder au renouvellement de ce mandat ni au remplacement de la société Salustro Reydel. Neuvième résolution (Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice 2019-2020 mentionnées à l'article L. 225-37-3 I du Code de commerce). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et conformément à l'article L. 225-100II du Code de commerce, approuve les informations mentionnées à l'article L. 225-37-3I du Code de commerce, telles que décrites dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225‑ 37 du Code de commerce et figurant dans la section 5.5.2 du Document d'enregistrement universel 2019‑ 2020 de la Société. Dixième résolution (Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2019‑ 2020 à Mme Sophie Bellon, Présidente du Conseil d'Administration). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et conformément à l'article L. 225-100III du Code de commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice social clos le 31 août 2020 à Mme Sophie Bellon, Présidente du Conseil d'Administration, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225‑ 37 du Code de commerce et figurant dans la section 5.5.2 du Document d'enregistrement universel 2019‑ 2020 de la Société. Onzième résolution (Approbation des éléments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de l'exercice 2019‑ 2020 à M. Denis Machuel, Directeur Général). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et conformément à l'article L. 225-100III du Code de commerce, approuve les éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au titre de l'exercice social clos le 31 août 2020 à M. Denis Machuel, Directeur Général, tels que décrits dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-37du Code de commerce et figurant dans la section 5.5.2 du Document d'enregistrement universel 2019‑ 2020 de la Société. Douzième résolution (Approbation de la politique de rémunération des administrateurs). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et conformément à l'article L. 225-37-2II du Code de commerce, approuve les éléments de la politique de rémunération des administrateurs pour l'exercice 2020‑ 2021 tels qu'ils ont été fixés par le Conseil d'Administration de la Société sur proposition du Comité des Rémunérations et tels qu'ils sont décrits dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225‑ 37 du Code de commerce et figurant dans la section 5.5.1.5 du Document d'enregistrement universel 2019‑ 2020 de la Société. Treizième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à la Présidente du Conseil d'Administration). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et conformément à l'article L. 225-37-2II du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables à la Présidente du Conseil d'Administration pour l'exercice 2020-2021tels qu'ils ont été fixés par le Conseil d'Administration de la Société sur proposition du Comité des Rémunérations et tels qu'ils sont décrits dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225-37du Code de commerce et figurant dans la section 5.5.1 du Document d'enregistrement universel 2019‑ 2020 de la Société. 2004659 Page 4 2 décembre 2020 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°145 Quatorzième résolution (Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général). - L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et conformément à l'article L. 225-37-2II du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables au Directeur Général pour l'exercice 2020-2021tels qu'ils ont été fixés par le Conseil d'Administration de la Société sur proposition du Comité des Rémunérations et tels qu'ils sont décrits dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise visé à l'article L. 225- 37 du Code de commerce et figurant dans la section 5.5.1 du Document d'enregistrement universel 2019‑ 2020 de la Société. Quinzième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'Administration aux fins d'opérer sur les actions de la Société). L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales

Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration et conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») et de la réglementation européenne applicable aux abus de marché issue du Règlement européen (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, autorise le Conseil d'Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, à acheter ou faire acheter des actions de la Société en vue notamment de : mettre en œuvre tout plan d'options permettant de procéder à l'acquisition d'actions de la Société à titre onéreux par tous moyens, dans le cadre des dispositions des articles L. 225 ‑ 177 et suivants du Code de commerce ou tout plan similaire, notamment par tout salarié ou mandataire social de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions visées à l'article L. 225-180 du Code de commerce, ou par tout autre attributaire autorisé par la loi à bénéficier de telles options ; ou

177 et suivants du Code de commerce ou tout plan similaire, notamment par tout salarié ou mandataire social de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions visées à l'article L. 225-180 du Code de commerce, ou par tout autre attributaire autorisé par la loi à bénéficier de telles options ; ou attribuer gratuitement des actions de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce, notamment à tout salarié de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du Code de commerce, à tout mandataire social de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-1, II du Code de commerce, ou à tout autre attributaire autorisé par la loi à bénéficier de telles actions ; ou

225-197-1 et suivants du Code de commerce, notamment à tout salarié de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du Code de commerce, à tout mandataire social de la Société ou des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-1, II du Code de commerce, ou à tout autre attributaire autorisé par la loi à bénéficier de telles actions ; ou attribuer ou céder des actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout Plan d'Épargne d'Entreprise ou de groupe (ou plans assimilés) dans les conditions prévues par la loi, notamment les articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; ou

3332-1 et suivants du Code du travail ; ou remettre des actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières émises par la Société ou, dans les conditions autorisées par la loi, par des entités liées à la Société, donnant accès au capital par remboursement, conversion,

échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière ; ou

échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière ; ou annuler par voie de réduction de capital dans les limites fixées par la loi et par la 23 e résolution adoptée par l'Assemblée Générale Mixte du 21 janvier 2020 ou le cas échéant d'une résolution de même nature qui pourrait lui succéder pendant la durée de validité de la présente autorisation ; ou

résolution adoptée par l'Assemblée Générale Mixte du 21 janvier 2020 ou le cas échéant d'une résolution de même nature qui pourrait lui succéder pendant la durée de validité de la présente autorisation ; ou remettre des actions (à titre d'échange, de paiement ou autre) dans le cadre d'opérations de croissance externe ; ou

assurer la liquidité et animer le marché de l'action Sodexo par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la pratique de marché admise par l'AMF par décision n° 2018 ‑ 01 du 2 juillet 2018 ;

01 du 2 juillet 2018 ; honorer de manière générale des obligations liées à des programmes d'options sur actions ou autres allocations d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société ou d'une société liée. Ce programme est également destiné à permettre la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l'AMF, et plus généralement, la réalisation de toute autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse, la Société informera ses actionnaires par voie de communiqué. Ces opérations pourront être effectuées par tous moyens notamment en Bourse ou de gré à gré y compris en utilisant tout instrument financier, option ou produit dérivé ou par acquisition ou cession de blocs ou de toute autre manière. Ces opérations pourront intervenir à tout moment, dans les limites autorisées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et hors période d'offre publique sur les actions de la Société, étant précisé qu'à compter du dépôt par un tiers d'un projet d'offre publique visant les titres de la Société et ce jusqu'à la fin de la période d'offre, le Conseil d'Administration ne pourra mettre en œuvre la présente autorisation, ni la Société poursuivre l'exécution d'un programme de rachat d'actions, sauf autorisation préalable par l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale fixe le nombre maximal d'actions pouvant être acquises au titre de la présente résolution à 5 % du nombre total des actions composant le capital de la Société à la date de la présente Assemblée Générale (soit, à titre indicatif, au 31 août 2020, un nombre maximal de 7 372 744 actions), étant précisé que dans le cadre de l'utilisation de la présente autorisation, le nombre d'actions auto-détenues devra être pris en considération afin que la Société reste en permanence dans la limite légale maximale de 10 % d'actions auto-détenues. 2004659 Page 5 2 décembre 2020 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°145 L'Assemblée Générale décide que le prix maximal d'achat des actions dans le cadre de la présente résolution ne pourra excéder 90 euros par action. L'Assemblée Générale délègue au Conseil d'Administration, en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tout autre actif, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur le capital social ou les capitaux propres de la Société, le pouvoir d'ajuster le prix d'achat maximum susvisé afin de tenir compte de l'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action. L'Assemblée Générale décide que le montant total affecté au programme de rachat d'actions ci-dessus autorisé ne pourra pas dépasser 663 millions d'euros. L'Assemblée Générale prend acte que la présente autorisation est consentie pour une période de dix-huit (18) mois à compter de la présente Assemblée Générale, et prive d'effet, à compter de ce jour, à hauteur de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société. L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d'Administration avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser si nécessaire les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d'achat, et notamment pour passer tous ordres de Bourse, conclure tous accords, en vue de la tenue des registres d'achat et de vente d'actions, affecter ou réaffecter les actions acquises aux objectifs poursuivis dans les conditions légales et réglementaires applicables, fixer les conditions et modalités suivant lesquelles sera assurée, s'il y a lieu, la préservation des droits des porteurs de valeurs mobilières ou d'options, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires ou contractuelles, effectuer toutes déclarations et remplir toutes formalités et, d'une manière générale, faire le nécessaire. Seizième résolution (Pouvoirs pour accomplir les formalités). - L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbalde la présente Assemblée Générale pour accomplir toutes les formalités de dépôt et de publication prévues par la loi. ---------------------- 1 - Modalités de participation à l'Assemblée Générale Les actionnaires sont invités dans les conditions décrites ci-après à : assister physiquement à l'Assemblée Générale ;

exercer leur droit de vote à distance (par voie postale ou électronique) ; ou

donner pouvoir au Président de l'Assemblée Générale ou à un tiers. Il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre les derniers jours pour exprimer leur mode de participation l'Assemblée Générale et à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique. Conformément à l'article R. 225-85 du Code de commerce, seront admis à participer à l'Assemblée Générale, les actionnaires qui auront justifié de leur qualité par l'inscription en compte des actions à leur nom ou au nom de l'établissement teneur de compte habilité inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant la date de l'assemblée, soit le vendredi 8 janvier 2021, à zéro heure (heure de Paris). Pour les actionnaires au nominatif, l'inscription en compte à la date ci-dessus dans les comptes-titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l'Assemblée Générale. Pour les actionnaires au porteur, l'établissement teneur de compte habilité devra délivrer une attestation de participation, en annexe du formulaire de vote par correspondance ou de la procuration de vote. Enfin, lorsque l'actionnaire aura déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l'Assemblée Générale. Il peut toutefois céder à tout moment tout ou partie de ses actions. Dans ce cas : si l'inscription en compte constatant la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant la date de l'assemblée, soit le vendredi 8 janvier 2021, à zéro heure (heure de Paris) , la Société devra invalider ou modifier le vote exprimé à distance ou le pouvoir, et l'établissement teneur de compte habilité devra à cette fin, s'il s'agit d'actions au porteur, notifier la cession à la Société Générale et lui transmettre les informations nécessaires ;

, la Société devra invalider ou modifier le vote exprimé à distance ou le pouvoir, et l'établissement teneur de compte habilité devra à cette fin, s'il s'agit d'actions au porteur, notifier la cession à la Société Générale et lui transmettre les informations nécessaires ; si l'inscription en compte constatant la cession intervient après le deuxième jour ouvré précédant la date de l'assemblée, soit le vendredi 8 janvier 2021, à zéro heure (heure de Paris) , elle n'a pas à être notifiée par l'établissement teneur de compte habilité ou prise en considération par la Société Générale, nonobstant toute convention contraire. 2004659 Page 6 2 décembre 2020 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°145 1.1 Demande de carte d'admission pour participer personnellement à l'Assemblée Générale A- Par voie postale Si vos actions sont au nominatif, demandez votre carte d'admission en retournant le formulaire de vote dûment rempli et signé à l'aide de l'enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal. Si vos actions sont au porteur, demandez à l'intermédiaire financier qui assure la gestion de votre compte-titres qu'une carte d'admission vous soit adressée. En aucun cas les demandes de carte d'admission ne doivent être retournées directement à Sodexo. B- Par courrier électronique Les actionnaires sont invités à privilégier cette année l'utilisation de la plateforme de vote par internet VOTACCESS. Cette plateforme permet aux actionnaires, préalablement à la tenue de l'Assemblée Générale, de transmettre électroniquement leurs instructions de vote ou de désigner ou révoquer un mandataire, d'une manière simple et rapide. L'accès au site ainsi que les demandes de carte d'admission sont décrits ci-dessous : Si vos actions sont au nominatif, demandez votre carte d'admission sur VOTACCESS via le site Sharinbox : www.sharinbox.societegenerale.com. Pour les actions au nominatif pur : avec les codes d'accès qui vous ont été transmis par la Société Générale.

: avec les codes d'accès qui vous ont été transmis par la Société Générale. Pour les actions au nominatif administré : avec les identifiants reçus quelques jours avant l'ouverture du vote. Une fois connecté(e) sur Sharinbox, suivez les indications à l'écran afin d'accéder à VOTACCESS et demander votre carte d'admission. Si vos actions sont au porteur, renseignez-vous auprès de votre établissement teneur de compte pour savoir s'il est adhérent à VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si votre établissement teneur de compte est adhérent à VOTACCESS, identifiez-vous sur le portail Internet de votre établissement avec vos codes d'accès habituels. Cliquez ensuite sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à vos actions Sodexo et suivez les indications à l'écran afin d'accéder à VOTACCESS et demander votre carte d'admission. Seul l'actionnaire au porteur dont l'établissement teneur de compte a adhéré au site VOTACCESS pourra faire sa demande de carte d'admission par Internet. L'accès aux sites Internet dédiés et sécurisés sera possible à partir du mercredi 23 décembre 2020 à 11h00 (heure de Paris) jusqu'au lundi 11 janvier 2021 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l'Assemblée Générale. 1.2 Vote par correspondance ou par procuration A- Par voie postale Si vos actions sont au nominatif, un formulaire de vote par correspondance ou par procuration vous sera directement adressé. Renvoyez le formulaire de vote dûment rempli et signé à l'aide de l'enveloppe réponse prépayée jointe à la convocation reçue par courrier postal. Si vos actions sont au porteur, demandez le formulaire de vote par correspondance ou par procuration auprès de votre établissement teneur de compte, à compter de la date de convocation de l'Assemblée Générale. Renvoyez le formulaire de vote dûment rempli et signé à votre établissement teneur de compte qui l'accompagnera d'une attestation de participation et l'adressera à la Société Générale Securities Services - Service Assemblée Générale - 32, rue du Champ de Tir - CS 30812 - 44312 NANTES Cedex 3. Afin que votre formulaire de vote dûment rempli et signé et, le cas échéant, votre désignation ou révocation de mandataire soit valablement pris en compte, il devra être envoyé à votre établissement teneur de compte suffisamment en amont pour être reçu par la Société Générale au plus tard trois jours avant la date de l'Assemblée, soit le vendredi 8 janvier 2021 à 23h59 (heure de Paris). En aucun cas les formulaires de vote papier ne doivent être retournés directement à Sodexo. 2004659 Page 7 2 décembre 2020 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°145 B- Par courrier électronique Les actionnaires sont invités à privilégier cette année l'utilisation de la plateforme de vote par internet VOTACCESS. Cette plateforme permet aux actionnaires, préalablement à la tenue de l'Assemblée Générale, de transmettre électroniquement leurs instructions de vote ou de désigner ou révoquer un mandataire, d'une manière simple et rapide. L'accès au site ainsi que les demandes d'instruction de vote ou de procuration sont décrits ci-dessous : Si vos actions sont au nominatif, accédez directement à VOTACCESS via le site Sharinbox : www.sharinbox.societegenerale.com. Pour les actions au nominatif pur : avec les codes d'accès qui vous ont été transmis par la Société Générale.

: avec les codes d'accès qui vous ont été transmis par la Société Générale. Pour les actions au nominatif administré : avec les identifiants reçus quelques jours avant l'ouverture du vote. Une fois connecté(e) sur Sharinbox, cliquez sur le nom de l'assemblée dans la rubrique « Opérations en cours » de la page d'accueil. Sélectionnez l'opération, suivez les instructions et cliquez sur « Voter » de la rubrique « Vos droits de vote ». Vous serez alors automatiquement redirigé vers le site de VOTACCESS. Si vos actions sont au porteur, renseignez-vous auprès de votre établissement teneur de compte pour savoir s'il est adhérent à VOTACCESS et, le cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d'utilisation particulières. Si votre établissement teneur de compte est adhérent à VOTACCESS : identifiez-vous sur le portail Internet de votre

établissement avec vos codes d'accès habituels. Cliquez ensuite sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à vos actions Sodexo et suivez les indications à l'écran afin d'accéder à VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire.

: identifiez-vous sur le portail Internet de votre établissement avec vos codes d'accès habituels. Cliquez ensuite sur l'icône qui apparaît sur la ligne correspondant à vos actions Sodexo et suivez les indications à l'écran afin d'accéder à VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Si votre établissement teneur de compte n'est pas adhérent à VOTACCESS : la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut être effectuée par voie électronique en envoyant un courrier électronique à l'adresse suivante : mandataireAG.group@sodexo.com . Ce courrier électronique devra impérativement contenir les informations suivantes : le nom de la société concernée, la date de l'assemblée, vos nom, prénom, adresse, références bancaires ainsi que les nom, prénom et si possible l'adresse du mandataire que vous souhaitez désigner. Vous devrez impérativement demander à votre établissement de teneur de compte d'envoyer une confirmation écrite de votre demande à la Société Générale Securities Services - Service Assemblée Générale - 32, rue du Champ de Tir - CS 30812 - 44312 NANTES Cedex 3.

Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à cette adresse électronique. Toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra ni être prise en compte ni traitée.

Afin que les désignations ou révocations de mandat exprimées par voie électronique puissent être valablement prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l'Assemblée, soit le lundi 11 janvier 2021 à 15h00 (heure de Paris). L'accès aux sites Internet dédiés et sécurisés sera possible à partir du mercredi 23 décembre 2020 à 11h00 (heure de Paris) jusqu'au lundi 11 janvier 2021 à 15h00 (heure de Paris), dernier jour ouvré avant la date de l'Assemblée Générale. 2 - Demande d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège social de la Société (SODEXO - Direction Juridique Groupe - « AG 12 janvier 2021 » - 255, quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 Issy-les-Moulineaux) ou par email à l'adresse électronique suivante : communication.financiere@sodexo.com. Conformément à l'article R. 225-73 du Code de commerce, les demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour doivent parvenir à la Société au plus tard le 25ème jour précédant la date de l'Assemblée, soit au plus tard le vendredi 18 décembre 2020. Conformément à l'article R. 225-71 du Code de commerce, la demande d'inscription de points à l'ordre du jour doit être motivée et accompagnée : Du texte des projets de résolutions, assortis d'un bref exposé des motifs et le cas échéant, des renseignements prévus

à l'article R. 225-83 du Code de commerce ;

à l'article R. 225-83 du Code de commerce ; D'une attestation d'inscription en compte visant à justifier la possession ou la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l'article R. 225-71 du Code de commerce. L'examen de points ou de projets de résolutions est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte des actions dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée, soit le vendredi 8 janvier 2021 à zéro heure (heure de Paris). 2004659 Page 8 2 décembre 2020 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°145 La liste des points ajoutés à l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions, présentés par les actionnaires dans les conditions prévues ci-dessus, seront publiés s'ils remplissent les conditions précitées sur le site internet de la Société : www.sodexo.com. 3 - Dépôt de questions écrites Tout actionnaire a la faculté d'adresser des questions écrites à compter de la date de convocation de l'Assemblée. Ces questions doivent être envoyées au siège social de la Société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'attention de la Présidente du Conseil d'Administration de la Société (SODEXO - « AG 12 janvier 2021 » - 255, quai de la Bataille de Stalingrad - 92130 Issy-les-Moulineaux) ou par email à l'adresse électronique suivante : communication.financiere@sodexo.com . Cet envoi doit être effectué au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée, soit au plus tard le mercredi 6 janvier 2021. Dans le contexte de crise sanitaire, les actionnaires sont invités à privilégier la communication par voie électronique. Conformément à l'article R. 225-84 du Code de commerce, pour être prises en compte, ces questions doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. La réponse à une question écrite sera réputée avoir été donnée dès lors qu'elle figurera dans une rubrique consacrée aux questions-réponses de l'Assemblée Générale sur le site Internet de la Société : www.sodexo.com. 4 - Droit de communication des actionnaires Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée Générale seront disponibles, au siège social de la Société, dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables. Les documents et informations prévus à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce pourront être consultés sur le site de la Société : www.sodexo.comà compter du 21ème jour précédant la date de l'Assemblée, soit à partir du mardi 22 décembre 2020. Le présent avis de réunion sera suivi d'un avis de convocation. Les actionnaires sont invités à se référer à l'avis de convocation pour l'ordre du jour et les projets de résolutions définitifs soumis à l'Assemblée Générale. Le Conseil d'Administration 2004659 Page 9 Attachments Original document

