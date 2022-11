Sodexo : Bruno Vaquette nommé directeur général de Sodexo France

Bruno Vaquette est nommé directeur général de Sodexo France. Ce diplômé de l’Ecole Skema et de l’Insead a rejoint l'entreprise en 2001. Directeur des Opérations de Sodexo Services aux Entreprises en France en 2012, il occupe successivement les fonctions de Président de Sodexo en Chine au cours de l’année 2014 jusqu’en 2018, puis devient Directeur Général du segment Seniors au niveau mondial jusqu’en décembre 2020, basé aux États-Unis. Depuis janvier 2021, Bruno était Directeur Général des segments Santé/Seniors et Education au sein de la Région Europe Continentale.Il succède à Anna Notarianni, promue secrétaire générale et directrice de l'Impact Groupe de Sodexo.