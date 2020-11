Sodexo : Élaborer des concepts alimentaires innovants pour nos clients et nos convives

C'est avec beaucoup de fierté que nous vous annonçons le lancement par Sodexo du collectif 'Future Food'.

Cette démarche associe des experts de l'industrie alimentaire pour mener des recherches et travailler avec nos chefs sur des sujets comme la santé et le bien-être, l'innovation de plats à base végétale, des nouvelles méthodes de cuisson et plus encore. Par le biais de données et d'informations, le Sodexo Future Food Collective veillera à ce que l'orientation client reste notre objectif constant et que nous continuions à fournir les solutions alimentaires les plus pertinentes et les plus équilibrées.

Le premier axe de travail est déjà en cours et se concentre sur la messagerie ciblée des clients autour des aliments durables et des offres de menus qui soutiennent la demande croissante de produits plus respectueux de l'environnement. Nous tirerons parti des forces de la Food for Climate League, une organisation à but non lucratif dédiée à rendre l'alimentation durable plus accessible, ainsi que des fournisseurs partenaires tels qu'Unilever, Kerry Foods et Alaskan Seafood.

'En tant qu'organisation dont l'objectif est de rendre l'alimentation responsable accessible, cohérente et attrayante pour tous, la Food for Climate League est ravie que Sodexo assume ce rôle de leader et qu'il ait le pouvoir d'élaborer des solutions pour un changement substantiel ,' Eve Turow-Paul, directrice générale de la Food for Climate League.

'Ce partenariat a pour mission d'apporter plus d'innovation et plus de choix à nos clients et convives, tout en amenant la passion de nos chefs pour la cuisine à un tout autre niveau.' John Wright, SVP Sodexo Global Food Platform.