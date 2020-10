Sodexo : En perte nette en 2019-20, Sodexo prévoit une chute de 20% à 25% de son activité au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de restauration collective et de titres de services prépayés Sodexo a annoncé jeudi anticiper un nouveau repli de son activité au premier semestre de son exercice 2020-2021, après avoir accusé une perte nette lors du précédent exercice, clos fin août 2020, plombé par les répercussions de la crise sanitaire.

Pour le premier semestre 2020-2021, Sodexo prévoit une baisse de son chiffre d'affaires comprise entre 20% et 25%, en amélioration par rapport au second semestre 2019-2020, où les revenus se sont repliés de 27,5% en données organiques. Sodexo estime par ailleurs que sa marge d'exploitation devrait se situer entre 2% et 2,5% au premier semestre. Le groupe anticipe également des liquidités générées par les opérations d'environ -100 millions d'euros en raison notamment de l'impact de dépenses de restructuration.

"A plus long terme, en estimant que la crise sanitaire se terminera d'ici la fin de l'année calendaire 2021, le groupe vise à retrouver un niveau de croissance soutenue et une reprise rapide de la marge d'exploitation au-delà du niveau de marge d'avant crise", a indiqué la société dans un communiqué.

Sodexo a livré ces prévisions alors que, sur l'ensemble de l'exercice 2019-2020, le groupe a accusé une perte nette de 315 millions d'euros, contre un bénéfice net de 665 millions d'euros un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires annuel s'est inscrit à 19,3 milliards d'euros, en baisse de 12% en données organiques. Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de Sodexo a chuté de 24,9% en données comparables.

Le résultat d'exploitation s'est établi à 569 millions d'euros sur l'ensemble de 2019-2020, contre 1,2 milliard d'euros pour le précédent exercice, en baisse de 52,6%. La marge correspondante a fondu à 2,9% contre 5,5% pour l'exercice 2018-2019. Sur le seul deuxième semestre, "l'impact de la baisse du chiffre d'affaires sur le résultat d'exploitation est de 20,4%, ou 21,2% à taux constant", a expliqué Sodexo.

Les liquidités générées par les opérations se sont par ailleurs inscrites à 72 millions d'euros.

Le groupe avait indiqué s'attendre à une chute du chiffre d'affaires de 27% au quatrième trimestre et de 13,7% sur l'ensemble de l'exercice 2019-2020, en données comparables. Sodexo estimait également que 20% à 23% de la chute du chiffre d'affaires du second semestre se répercuterait sur son résultat d'exploitation. Les liquidités générées par les opérations étaient attendues entre -200 millions et +200 millions d'euros au second semestre, hors indemnité de remboursement des placements privés américains.

De leur côté, les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne pour l'exercice 2019-2020 sur une baisse des revenus de 12,6% en données organiques et un résultat d'exploitation de 523 millions d'euros.

Le groupe a annoncé avoir décidé de ne pas distribuer de dividende au titre de l'exercice 2019-2020.

Sodexo tiendra le 2 novembre une journée consacrée aux investisseurs pour faire le point sur sa stratégie.

Pour s'adapter au choc provoqué par la crise sanitaire, Sodexo a annoncé mardi un projet de plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE) en France prévoyant la suppression nette de 2.083 postes, soit moins de 7% de ses effectifs dans l'Hexagone.

