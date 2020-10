Sodexo : Le client au cœur de notre offre

Si nos clients reprennent effectivement le chemin du travail, il est clair qu'ils souhaitent un changement dans la façon de prendre leurs repas.

Les études menées par Insights montrent qu'ils ressentent une certaine appréhension à se retrouver dans un espace de restauration traditionnel. Chez Sodexo, toutes nos offres sont étroitement liées aux besoins de nos clients et c'est pour cela que nous pouvons adapter notre offre et son format, tout en continuant d'offrir aux consommateurs une expérience de restauration optimale.

Plats à emporter pour la sécurité

Au cours de ces derniers mois, notre façon de prendre nos repas a changé. Les ventes de plats à emporter ont progressé de plus de 30% depuis le début de la pandémie, et beaucoup de consommateurs n'envisagent pas de changer cette habitude. Ils apprécient leur praticité et considèrent la vente à emporter comme un plaisir qu'ils s'offrent avec une variété de choix, et qui leur évite d'avoir à cuisiner à la maison. Cependant, ils restent très soucieux de la sécurité et la plupart avoue être inquiets que d'autres clients puissent contaminer les aliments qu'ils achètent. Les consommateurs souhaiteraient que les plats soient emballés pour réduire ce risque.

Pour répondre à cette inquiétude, nous avons dû modifier nos activités et j'ai plusieurs exemples en tête. Notre offre à emporter « Simply to Go » a étoffé sa proposition et a réaménagé ses bars à salade en libre-service et autres présentoirs pour que nos clients aient plus de choix. Au Royaume-Uni, des points de vente à emporter supplémentaires ont été ajoutés dans les hôpitaux pour éviter que le personnel hospitalier en zones à risque ait à traverser d'autres espaces de l'hôpital. En conclusion, c'est ce besoin accru de sécurité qui nous a porté pour imaginer de nouvelles façons de servir nos clients.

Emballages compostables ou recyclables

Pour autant, ce n'est pas parce que nous avons concentré nos efforts sur cette demande de sécurité que nous avons mis de côté notre engagement en tant qu'Entreprise. Au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et en Australie, l'écologie et le développement durable font corps avec notre offre de vente à emporter. Des emballages compostables sont proposés en Amérique du Nord et, au Royaume-Uni, tous les emballages sont recyclables. À la demande d'un de nos clients en Australie, notre équipe a conditionné tous ses produits à la vente en emballage carton ou verre et depuis, un catalogue est proposé aux autres régions qui souhaiteraient suivre cet exemple.

Nouveaux plats

Si l'emballage est au cœur des préoccupations de nos clients, nous veillons également à ce que la qualité et le choix soient au rendez-vous. Alors que les clients retrouvent le chemin de nos restaurants, nous avons anticipé leur souhait de solutions familières, eu à peu remplacé, avec le temps, par celui de la variété. Pour le moment, beaucoup de nos clients vont vouloir tester de nouveaux plats et souhaiteront que leurs repas suivent une certaine tendance. Dans tous les pays, c'est sur le temps du petit-déjeuner que les ventes sont les plus importantes. C'est pourquoi nous étoffons notre choix de formules petit-déjeuner à emporter, différentes des offres habituelles, grâce à de nouveaux plats à la mode comme les petits-déjeuners en bols, des viennoiseries, des pains garnis chauds, et de l'avoine chaud ou froid. Les consommateurs, plus particulièrement au Royaume-Uni, ont plébiscité les plats chauds à emporter. « Simply to Go » a diversifié son offre et propose désormais des plats chauds et à réchauffer, comme par exemple des bols de céréales, des wraps, des sandwiches ou des aliments-plaisir, tous préparés et emballés pour garantir la sécurité. En Australie, notre équipe propose désormais des plats de taille familiale en vente à emporter. Elle a identifié très tôt que la préparation de repas, la gestion des courses et assurer le service pour toute la famille nécessitent beaucoup de temps pour un parent qui travaille et que cette nouvelle offre pourrait les soulager.

Paiement sans contact

Le quotidien de nos clients doit garantir efficacité et rapidité avec un paiement sans contact - le tout dans une même offre. C'est aujourd'hui leur définition du « pratique ». Nous avons relevé le défi en utilisant la technologie et plus particulièrement notre application « Bite ». Les consommateurs utilisent l'application pour commander, ce qui leur évite de passer trop de temps dans les restaurants. Pour ceux qui choisissent la méthode de commande plus traditionnelle, ils peuvent quand même bénéficier du paiement sans contact en utilisant la fonction paiement de l'application.

Concentrer sur les besoins de ses clients

Grâce à son expertise et au talent de ses chefs et de ses équipes de vente, Sodexo a pu se concentrer sur les besoins de ses clients. J'ai l'espoir qu'ils verront, en reprenant le chemin des restaurants quels changements nous avons apportés et qu'ils comprendront que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour rendre leurs vies meilleures, pour leur apporter simplicité, facilité, sécurité et que leur confiance sera sans faille.

Cet article a été posté la première fois sur le compte LinkedIn personnel de John Wright, Senior Vice President Global head of food chez Sodexo.

