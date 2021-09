Sodexo - Notification du remboursement anticipé de l'emprunt obligataire de 600 millions d'euros émis en juin 2014

Notification du remboursement anticipé de l'emprunt obligataire de 600 millions d'euros émis en juin 2014

Issy-les-Moulineaux, le 22 septembre2021- Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, a décidé de rembourser par anticipation la totalité de l'emprunt obligataire de 600 millions d'euros ISIN XS1080163709 émis en juin 2014, assorti d'un coupon d'intérêt annuel de 1,75% et arrivant à échéance le 24 janvier 2022.

Ce remboursement anticipé sera effectué le 26 octobre 2021. Les détenteurs des obligations recevront notification de ce remboursement, conformément aux modalités de l'emprunt.

Cela n'entraîne aucune pénalité financière et permettra de réduire les excédents de liquidités sans rendement, ainsi que d'économiser trois mois d'intérêts.

