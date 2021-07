Sodexo : Nouvelle étape, nouveau leadership pour Sodexo

Le Conseil d'Administration de Sodexo, réuni sous la présidence de Sophie Bellon, a décidé de procéder à la recherche d'un nouveau Directeur Général ou d'une nouvelle Directrice Générale. Cette décision a pour objectif de permettre au Groupe de renforcer sa compétitivité et d'accélérer sa transformation face aux défis de l'après COVID. Notre environnement est en effet marqué par l'accélération des nouveaux comportements et tendances de consommation, par des disruptions digitales et technologiques, et l'émergence de nouveaux business models. Cette nouvelle étape doit permettre au Groupe de s'adapter rapidement aux attentes de ses clients et des consommateurs et retrouver le chemin d'une croissance solide, rentable et responsable dans la durée.

Le Conseil d'Administration a mandaté un cabinet de recrutement pour mener à bien la recherche d'un successeur à Denis Machuel, actuel Directeur Général, qui continuera d'exercer ses fonctions jusqu'au 30 septembre 2021.

A compter de cette date, pour assurer la continuité opérationnelle de l'entreprise pendant la recherche d'un nouveau Directeur Général ou d'une nouvelle Directrice Générale, la Présidente du Conseil d'Administration Sophie Bellon exercera également par intérim la fonction de Directrice Générale.

Le Conseil d'Administration tient à remercier Denis Machuel pour sa contribution au développement du groupe Sodexo et pour avoir porté les valeurs de l'entreprise, qu'il a rejointe en 2007 et dont il est Directeur Général depuis janvier 2018. Le Conseil salue notamment son action pour relancer la dynamique de croissance, interrompue par la crise Covid-19, et pour avoir engagé la digitalisation du Groupe et renforcé ses engagements RSE. Durant la période difficile de la pandémie, son leadership et son action ont fortement contribué à ce que l'entreprise traverse la crise avec résilience et agilité.

Le Conseil d'Administration estime que le Groupe peut aborder avec confiance et sérénité un nouveau chapitre de son histoire. Bénéficiant d'une situation financière saine et opérant sur des marchés porteurs de croissance, le groupe Sodexo prend appui sur un actionnariat familial qui est un gage de stabilité et lui confère une capacité à se projeter sur le long terme.