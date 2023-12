Sodexo : Pluxee fera son baptême du feu en Bourse le 1er février

Dans le rouge lors des quatre dernières séances, Sodexo fléchit de 0,51% à 98,28 euros sur la place parisienne. Le spécialiste de la restauration collective a confirmé que le spin-off de Pluxee sera soumis à une AG dédiée le 30 janvier, à l'issue de laquelle son action sera cotée sur Euronext Paris le 1er février, sous réserve des approbations réglementaires usuelles et des conditions de marché.



Une journée investisseurs est par ailleurs programmée le 10 janvier au cours de laquelle Pluxee, présentera son plan stratégique et les perspectives pour pour l'exercice 2024 et à moyen terme.



Sodexo précise qu'après sa scission, "Pluxee bénéficiera d'un bilan solide pour mettre en œuvre sa stratégie de croissance".



Au 31 août 2023, la position de liquidité est de 859 millions d'euros. Pluxee s'est en outre doté d'un "financement solide", comprenant un prêt-relais de 1,5 milliard d'euros et une facilité de crédit renouvelable de 0,65 milliard d'euros.



Pluxee est présent dans 31 pays, emploie 5000 personnes et compte "plus de 500000 clients" et 36 millions de consommateurs.



Le chiffre d'affaires de cette entité sur l'exercice 2022-2023 s'élève à 1,09 milliard d'euros, en hausse de 27,1 %, et son bénéfice net s'élève à 234 millions (+29,3 %).



Par ailleurs, le futur conseil d'administration de Pluxee sera présidé par Didier Michaud-Daniel, ancien directeur général de Bureau Veritas et composé de quatre administrateurs représentant la famille Bellon, dont Sophie Bellon, la PDG de Sodexo, et de cinq administrateurs indépendants.



Parmi eux figurent Bénédicte Chrétien, directrice des ressources humaines de la banque Crédit Agricole SA, et Michel-Alain Proch, le directeur financier de Publicis.