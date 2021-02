Sodexo : Pour la 11e année consécutive, Sodexo figure sur la liste des entreprises les plus admirées au monde du magazine FORTUNE

.

Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, a annoncé aujourd'hui qu'il figure au classement des entreprises les plus admirées du magazine FORTUNE et ce, pour la 11e année consécutive. Au sein de l'industrie des services externalisés et décentralisés, Sodexo occupe la première place du classement mondial pour sa compétitivité, la deuxième place pour sa responsabilité d'entreprise et la troisième place pour l'ensemble des services.

« C'est un grand honneur pour Sodexo de figurer sur la liste des entreprises les plus admirées au monde du magazine FORTUNE. Sodexo n'a de cesse de mettre en pratique sa vision d'une entreprise de 'Qualité de Vie', qui repose entièrement sur les valeurs mêmes de sa propre création. Notre présence répétée dans cette liste d'entreprises renommées témoigne à la fois de la qualité du travail accompli par nos équipes sur le terrain et de l'importance que nous accordons à ce que le travail que nous réalisons chaque jour chez nos clients soit de grande qualité». Sarosh Mistry, Président de Sodexo- Amérique du Nord.

Cette enquête sur la réputation des entreprises a été réalisée par le magazine Fortune, en collaboration avec Korn Ferry, et à partir d'un échantillon d'environ 1 500 candidats : les 1 000 plus grandes entreprises américaines classées en fonction de leur chiffre d'affaires, ainsi que les entreprises non-américaines figurant dans la base de données Global 500 de Fortune et dont le chiffre d'affaires s'élève à 10 milliards de dollars ou plus. Le classement a été établi en fonction des entreprises ayant les revenus les plus élevés dans chaque secteur, soit un total de 670 entreprises réparties sur 30 pays. Les entreprises les mieux notées figuraient dans ce groupe de 670 entreprises ; les dirigeants qui ont voté travaillent dans les entreprises de ce groupe.

Pour déterminer les entreprises les mieux notées de 52 secteurs professionnels, Korn Ferry a demandé aux cadres, directeurs et analystes d'évaluer les entreprises de leur propre secteur sur la base de neuf critères, allant de la valeur d'investissement et de la qualité de la gestion et des produits, à la responsabilité sociale et à la capacité à recruter des talents. Pour être retenue, une entreprise doit obtenir un score qui se situe dans la moitié supérieure de son secteur.

Le classement complet est disponible sur le site fortune.com.