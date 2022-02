Sodexo : Présidente du Conseil d'Administration, Sophie Bellon est également nommée Directrice Générale de Sodexo

Paris, le 16 février 2022

Réuni le 15 février 2022, le Conseil d’Administration a décidé de nommer sa Présidente, Sophie Bellon, Directrice Générale de Sodexo, fonction qu’elle exerçait par intérim depuis le 1er octobre 2021. Il témoigne toute sa confiance à Sophie Bellon, qui a mené avec succès la phase de transition de ces derniers mois. Le Conseil estime qu’elle est la mieux placée pour conduire le Groupe dans cette nouvelle étape de son histoire. Sa connaissance en profondeur des activités du Groupe, qu’elle a rejoint en 1994, a été jugée par le Conseil comme un atout majeur.

Le Conseil d’Administration a constaté la très bonne dynamique engagée autour des priorités fixées par Sophie Bellon pour renforcer la compétitivité de Sodexo et accélérer sa transformation.

En outre, au cours de ces derniers mois, les travaux et les décisions concernant les orientations stratégiques de Sodexo se sont intensifiés. Le Conseil d’Administration a notamment lancé un projet de développement et d’autonomisation de l’activité Services Avantages & Récompenses, qui conduirait à la doter d’une gouvernance dédiée tout en restant sous le contrôle de Sodexo.

Ces éléments renforcent la conviction du Conseil d’Administration quant à l’exigence d’un parfait alignement entre la définition de la stratégie et son exécution, alors que l’accélération de la transformation de Sodexo requiert notamment vitesse et agilité dans les processus de décisions au sein de l’entreprise. Dans ce contexte, malgré la qualité des candidatures qui ont été évaluées au cours du processus de recherche, le Conseil d’Administration a estimé que recruter une personnalité extérieure ralentirait nécessairement cette dynamique.

Il a en conséquence décidé à l’unanimité de pérenniser le mode de gouvernance actuel, et de mettre fin, à compter du 1er mars 2022, à la période d’intérim de la Direction Générale. Ainsi, Sophie Bellon, Présidente du Conseil d’Administration, continue d’exercer la fonction de Directrice Générale de Sodexo.

Le Conseil d’Administration, qui comprend une majorité d’administrateurs indépendants, a également décidé de nommer Luc Messier, administrateur de Sodexo depuis janvier 2020, en tant qu’Administrateur Référent indépendant. Il aura pour principale mission de veiller au bon fonctionnement des organes de gouvernance de la société.

Sophie Bellon, Présidente Directrice Générale de Sodexo déclare : « Je remercie le Conseil d’Administration de Sodexo pour sa confiance. Je m’appuierai sur les compétences et la pluralité des membres du Conseil d’Administration, ainsi que sur l’engagement et l’expertise du Comité exécutif et de nos équipes pour accélérer la transformation de Sodexo et renforcer sa compétitivité. Fidélité aux valeurs de Sodexo, esprit d’entreprendre, efficacité, rapidité d’exécution seront les principes qui guideront mon action. Plus que jamais, j’ai à cœur de redonner de la vigueur au projet de croissance de Sodexo qui depuis la création du Groupe fait partie de son ADN. Ensemble, avec ma famille, nous réaffirmons notre engagement sur le long-terme à conserver le contrôle et accompagner le développement de Sodexo ».

Luc Messier, Administrateur Référent, déclare : « Je suis honoré d’avoir été invité à assumer le rôle d’Administrateur Référent et j’exercerai ce rôle avec détermination. Je suis convaincu avec l’ensemble des membres du Conseil que ce modèle de gouvernance est le mieux adapté à cette étape du développement de l’entreprise. Je veillerai à son bon fonctionnement dans l’intérêt de l’entreprise et de tous ses actionnaires. Le Conseil d’Administration est confiant dans la capacité de Sophie Bellon à conduire Sodexo sur le chemin de la croissance rentable et responsable, grâce à sa très grande connaissance du Groupe, de ses marchés et de ses clients, son expérience ainsi qu’à la confiance que lui accordent les équipes ».

Biographie de Sophie Bellon

Sophie Bellon est Présidente du Conseil d’Administration de Sodexo depuis 2016 et exerce également par intérim la fonction de Directrice Générale depuis le 1er octobre 2021.

Sophie rejoint les équipes financières de Sodexo en 1994. A ce titre, elle participe au succès de l’intégration de Gardner Merchant au Royaume-Uni et de Marriott Management Services aux Etats-Unis, deux acquisitions stratégiques qui ont entériné la dimension internationale de Sodexo tout en contribuant à doubler à deux reprises le chiffre d’affaires du Groupe. Dans la continuité de ces opérations, Sophie prend la tête du Contrôle de Gestion Opérationnel en 2001 afin d’améliorer et d’harmoniser le suivi de la performance financière des différentes filiales. Nommée Directrice des Relations Clients Groupe en 2005, elle contribue à l’accroissement significatif du taux de fidélisation clients. En 2008, Sophie devient Directrice Générale des services aux entreprises de Sodexo en France. Dans ce cadre, elle prend également la tête en 2010 des activités de Facilities Management en France. En 2013, Sophie prend la responsabilité globale de la stratégie de Recherche, Développement et Innovation de Sodexo. La même année, elle est nommée Vice-Présidente du Conseil d’Administration de Sodexo, dont elle était membre depuis 1989.

Ambassadrice des métiers de services, Sophie s’engage activement pour faire reconnaître leur valeur sociale et leur impact à la maille la plus locale. Profondément attachée aux enjeux humains de ces métiers, elle joue aussi un rôle moteur en faveur de la diversité et de l’inclusion, et notamment de l’égalité femmes-hommes.

Sophie est membre du Conseil d’Administration de L’Oréal depuis 2015, de l’AFEP depuis 2017 et de Catalyst depuis 2022.

Avant de rejoindre Sodexo, Sophie a travaillé huit ans aux Etats-Unis.

Biographie de Luc Messier, Administrateur Référent

Après un début de carrière comme ingénieur et responsable de projets chez Pomerleau, Luc Messier rejoint le groupe Bouygues en 1993 en tant qu’ingénieur, Directeur de projets à Hong Kong et en Afrique du Sud, puis Directeur Général de la filiale Dragages et Travaux Publics à Hong Kong.

En 2003, il rejoint Technip en qualité de Chief Operating Officer puis Président-Directeur Général de Technip Offshore Inc. et ensuite Président-Directeur Général de Technip USA.

De 2007 à 2015, il est Senior Vice President chez ConocoPhillips, responsable des projets ainsi que de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnements et de l’aviation.

Depuis 2015, il est Président de Reus Technologies LLC, une société de développement technologique qui agit principalement en tant que business angel dans des entreprises focalisées sur les nouvelles technologies.

Luc Messier possède la double nationalité canadienne et américaine. Il est membre du Conseil d’Administration de Sodexo depuis le 21 janvier 2020, et est membre du Comité des Nominations.

Luc Messier est également membre des Conseils d’Administration de Bird et Greenfield Holdings.



À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 56 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu’aux services d’aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 412 000 collaborateurs à travers le monde. www.sodexo.com

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

17.4 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2020-2021

412 000 collaborateurs au 31 août 2021

Premier employeur privé basé en France dans le monde 56 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

12 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 5 janvier 2022)

