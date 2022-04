Sodexo : RAPPORT FINANCIER PREMIER SEMESTRE 2022

© Sodexo 2021. All rights reserved

Communiqué de presse

Issy-les-Moulineaux, 1er avril 2022,

Sodexo (NYSE Euronext Paris FR 0000121220-OTC : SDXAY).

Sodexo : Résultats en forte hausse au premier semestre 2022

Croissance du chiffre d'affaires de +19,4% malgré Omicron, croissance interne de +16,7%

Doublement du résultat d'exploitation, avec une marge à 5,2%, en hausse de +210 points de base

Prévisions pour l'exercice 2022

• Croissance interne autour du bas de la fourchette de +15% à +18%

• Marge d'exploitation proche de 5%1, à taux constants

Issy-les-Moulineaux, le 1er avril 2022 - Sodexo (NYSE Euronext Paris FR 0000121220-OTC : SDXAY). Lors de la réunion du Conseil d'Administration du 31 mars 2022, présidée par Sophie Bellon, le Conseil a arrêté les comptes consolidés du 1er semestre de l'exercice 2022, clos le 28 février 2022.

Performance financière du 1er semestre 2022

(en millions d'euro)

S1 2022

S1 2021

VARIATIONVARIATION A TAUX CONSTANT

Chiffre d'affaires

RÉSULTAT D'EXPLOITATION MARGE D'EXPLOITATION

Autres charges opérationnelles

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

Résultat financier net

Charge d'impôt Taux effectif d'impôt

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE Bénéfice net par action (en euros)

RÉSULTAT NET AJUSTÉ

BÉNÉFICE NET AJUSTE PAR ACTION

(en euros)

8 595 265 3,1% (128) 136 (50) (53) 63,0% 33 0,23 128

+19,4% +15,9%

+103,0% +96,2%

+210 bps -99,2% +294,9%

+210 bps -100,9% +279,5%x10 x10 +164,8%

x10 +156,0%

0,87

+165,3%

1 Hors impact éventuel des changements de méthode comptable : application de la décision du comité d'interprétation des IFRS sur la comptabilisation des coûts de configuration et de customisation de logiciels SaaS pour laquelle les analyses sont en cours.

Sophie Bellon, Présidente du Conseil d'Administration et Directrice Générale de Sodexo, a déclaré : « La croissance du chiffre d'affaires et la progression des marges ont été fortes au premier semestre. Cette performance reflète une reprise solide dans les segments Éducation, Services aux Entreprises et Sports & Loisirs. Omicron a eu un impact sur la reprise au deuxième trimestre, mais nous constatons une meilleure dynamique depuis fin février.

Nous avons clôturé le programme d'efficacité GET, avec de meilleurs résultats que prévus. Les équipes se sont mobilisées pour mettre en œuvre des mesures visant à atténuer la hausse de l'inflation : indexation, négociations avec les clients, productivité, substitution de produits. Ces actions ont permis d'améliorer de +210 points de base notre marge d'exploitation, à 5,2%. Depuis octobre 2021, nous avons fait des progrès significatifs sur nos priorités stratégiques. L'exécution opérationnelle et le développement des ventes s'améliorent aux Etats-Unis. De nouvelles offres de restauration sont déployées dans nos principales géographies. Nos cessions et acquisitions sont pleinement alignées avec notre stratégie en matière de portefeuille d'activités. Le transfert au niveau local de la gestion des segments Ecoles et Services aux Gouvernements est une première étape dans la simplification de notre organisation.

Pour le second semestre, nous sommes confiants dans la poursuite du retour des salariés en présentiel et dans la reprise des évènements sportifs et culturels. Toutefois, l'environnement demeure incertain avec des résurgences locales de Covid-19, ainsi que la guerre en Ukraine. Nous sommes convaincus de pouvoir gérer les pressions inflationnistes sur les marges de l'année. Les effets de change devraient continuer à nous être favorables au second semestre, néanmoins nous nous attendons à ce que la croissance interne du chiffre d'affaires se situe autour du bas de la fourchette communiquée en octobre 2021.

Nos équipes sont mobilisées pour relever ces défis et je les remercie chaleureusement pour leur engagement remarquable auprès de nos clients et fournisseurs. Nous restons confiants quant à notre capacité à poursuivre le développement de notre activité. »

Faits marquants sur la période

Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 10 262 millions d'euros au premier semestre 2022, soit une hausse de +19,4%, avec une forte reprise dans les segments les plus impactés par le Covid. L'effet de change a été fort, à +3,5%, suite au renforcement de toutes nos principales devises face à l'euro. La contribution des acquisitions nettes des cessions a été de -0,8% en raison de la vente d'activités dans le cadre du programme de gestion de portefeuille. Ainsi, le chiffre d'affaires du Groupe enregistre une croissance interne de +16,7%, atteignant 95% de son niveau pré-Covid.

La croissance interne du chiffre d'affaires des Services sur Site est de +17,0%, avec un premier trimestre particulièrement solide à +17,9% et un deuxième trimestre à +16,1%, impacté par Omicron. La reprise a été solide, le premier trimestre se terminant à 95% des niveaux pré-Covid, mais reculant légèrement à 94% au deuxième trimestre à cause d'Omicron. Les éléments clés du semestre sont les suivants :

• La croissance interne en Entreprises & Administrations est de +19,5%. Elle reflète une forte reprise dans les Services aux Entreprises qui reviennent à 89% des niveaux pré-Covid au deuxième trimestre, grâce à un retour progressif et régulier en entreprise. Sports & Loisirs rebondit également à 61%, grâce à la reprise significative du nombre

d'événements. Les segments Énergie & Ressources et Services aux Gouvernements restent solides.

• En Santé & Seniors, la croissance interne s'établit à +5,0%, avec un premier trimestre en hausse de +7,4% et un deuxième trimestre à +2,5% sous l'effet d'une base de comparaison moins favorable en Europe, due en particulier au fort niveau d'activité du contrat des Testing Centers au Royaume-Uni l'année dernière.

• En Éducation, la croissance interne est de +29,5%. Si la reprise de l'activité dans les Universités d'Amérique du Nord a été très forte durant toute la période, Omicron a eu un impact au deuxième trimestre sur la croissance des Écoles en Amérique du Nord et en Europe. Le segment Éducation atteint au deuxième trimestre 88% des niveaux pré-Covid, en baisse par rapport au premier trimestre qui était à 92%, également impacté par l'arrêt du contrat des Écoles Publiques de Chicago.

Indicateurs clés de performance du premier semestre 2022 :

• Le taux de fidélisation clients est en hausse de +60 points de base, à 98,1%, en amélioration sur l'ensemble des régions et des segments.

• Le développement commercial progresse de +90 points de base, à 3,7%, en amélioration dans de nombreuses régions, dont l'Amérique du Nord. La progression des signatures s'accompagne de la poursuite d'une discipline renforcée, notamment en ce qui concerne la marge brute moyenne prévisionnelle, qui progresse de +80 points de base.

• La croissance des ventes sur sites existants s'est fortement redressée, à +19,8%, la reprise des volumes étant soutenue par de solides ventes de services additionnels dans de nombreux segments et régions.

La croissance interne du chiffre d'affaires des Services Avantages & Récompenses s'établit à +9,3%, avec les Avantages aux salariés en forte hausse à +14,5%. L'accélération au deuxième trimestre est visible à la fois dans la région Europe, Etats-Unis et Asie ainsi qu'en Amérique latine, où le Brésil affiche à nouveau une croissance à deux chiffres.

La marge d'exploitation est à 5,2%, en hausse de +210 points de base par rapport au premier semestre de l'exercice 2021. Cette amélioration significative de la performance résulte de la forte reprise des volumes, de la clôture du programme d'efficacité GET avec des résultats meilleurs que prévus, et des nombreuses actions visant à atténuer l'inflation en s'appuyant sur l'indexation, la renégociation de contrats et la productivité.

Les autres charges opérationnelles (nettes) ont été limitées à 1 million d'euros au premier semestre 2022, les coûts de restructuration baissant à 3 millions d'euros, et les plus-values sur les cessions d'actifs compensant globalement les moins-values. Ce chiffre doit être comparé aux 128 millions d'euros de l'exercice précédent.

Le taux effectif d'impôt s'établit à 28,3%, de retour à un niveau plus régulier sous la barre des 30%.

Le résultat net part du Groupe progresse nettement pour atteindre 337 millions d'euros, contre 33 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent. Le bénéfice par action (BPA) est donc multiplié par dix, soit 2,30 euros contre 0,23 euro pour la même période en 2021. Le Résultat net ajusté progresse de +164,8% et s'élève à 339 millions d'euros, contre 128 millions d'euros au premier semestre 2021.

Les liquidités générées par les opérations s'établissent à -75 millions d'euros au premier semestre 2022, contre +237 millions d'euros pour la même période en 2021. L'exercice précédent avait bénéficié de reports des coûts de restructuration et des délais de paiement octroyés par les gouvernements. Cette année, la performance est impactée par la fin de ces mêmes délais de paiement et de décaissements des coûts de restructuration, ainsi que par le remboursement des packages d'hospitalité des Jeux Olympiques de Tokyo et par une contribution exceptionnelle aux fonds de pension britanniques. Les liquidités générées par les opérations récurrentes s'élèvent à 182 millions d'euros, après une hausse significative des investissements à 159 millions d'euros, soit 1,5% du chiffre d'affaires, par rapport au niveau exceptionnellement faible de 86 millions d'euros, soit 0,9% du chiffre d'affaires, au premier semestre 2021.

La dette nette augmente, passant ainsi de 1,7 milliard à 2,0 milliards d'euros au 28 février 2022. Toutefois, le taux d'endettement2 reste stable, à 56%. En raison de l'amélioration significative de l'EBITDA, le ratio d'endettement net2 est ramené à 1,8x, contre 3,8x à la fin du premier semestre 2021.

Une fois de plus, nos réalisations en matière de responsabilité d'entreprise sont reconnues en externe :

• Sodexo atteint pour la 15e fois consécutive la note de 100 dans l'étude annuelle de la Human Rights Campaign Foundation en matière d'égalité des personnes LGBTQ+ sur le lieu de travail.

• Sodexo est classé 1er du secteur de la restauration dans le premier benchmark Food and Agriculture du World Benchmarking Alliance (WBA), qui évalue la performance des 350 entreprises les plus influentes du secteur au regard de leurs contributions à un système alimentaire plus durable.

• En février 2022, Sodexo a été reconnu Supplier Engagement Leader par le CDP, nous plaçant ainsi parmi les 8% des entreprises vertueuses dans la mesure et la réduction des risques environnementaux au sein de leur chaîne d'approvisionnement.

Priorités stratégiques

• Dynamiser la croissance aux Etats-Unis : La dynamique commerciale se renforce avec un développement robuste, une augmentation du pipeline actif, qui devraient permettre de soutenir le dynamisme des ventes au second semestre ainsi qu'un taux de fidélisation client solide. Les signatures de nouveaux contrats de première externalisation se multiplient et représentent aujourd'hui environ 40% des signatures du premier semestre. L'investissement dans le Marketing et les Ventes se poursuit avec le recrutement de nouveaux cadres commerciaux et le lancement récent d'un nouveau programme de formation digitale. Un programme spécifique de rémunération et d'intéressement à long terme pour l'équipe de direction en Amérique du Nord a été mis en œuvre pour renforcer la responsabilité collective et individuelle.

2 Voir définitions Indicateurs Alternatifs de Performance