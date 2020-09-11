Sodexo : RPT/BREF-Sodexo prévoit une performance conforme à ses attentes au T4, envisage des dépenses de restructuration

PARIS, 11 septembre (Reuters) - Sodexo, en amont
de la publication de ses résultats annuels le 29 octobre, a
publié vendredi une déclaration intermédiaire sur l'exercice
2019-2020 clos au 31 août dans laquelle le groupe:
* ANNONCE QUE SA PERFORMANCE DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE
L'EXERCICE
2019-2020 EST EN LIGNE AVEC LES HYPOTHÈSES POUR LE SECOND
SEMESTRE PUBLIÉES LE 7 JUILLET
* SE DIT EXTRÊMEMENT CONFIANT QUANT À SA CAPACITÉ À TIRER LE
MEILLEUR PROFIT DES TENDANCES QUI SE PROFILENT
* CES MESURES DEVRAIENT REPRÉSENTER ENVIRON 160 MILLIONS
D'EUROS
DE DÉPENSES DE RESTRUCTURATION AU COURS DU DEUXIEME SEMESTRE DE
L'EXERCICE 2019-2020
* A DÉCIDÉ DENGAGER PROACTIVEMENT DES ACTIONS AFIN DE
RENFORCER
SON AGILITÉ POUR SADAPTER AU NOUVEL ENVIRONNEMENT, ET DE SAISIR
LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ QUI EN RÉSULTENT
* PROCÈDE À LA REVUE DE LEUR JUSTE VALEUR, SUSCEPTIBLE DE
CONDUIRE
À LENREGISTREMENT DE DÉPRÉCIATIONS À LA CLÔTURE, SANS INCIDENCE
SUR LA TRÉSORERIE, D'ENVIRON 250 MILLIONS D'EUROS AU 2E SEMESTRE
DE LEXERCICE 2019-2020
* S'ATTEND À UN AJUSTEMENT NÉGATIF DE SA CHARGE D'IMPÔT,
SANS
INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE, POUR L'EXERCICE 2019-2020 D'ENVIRON
100 MILLIONS D'EUROS PORTANT PRINCIPALEMENT SUR LA
NON-RECONNAISSANCE ET LA DÉPRÉCIATION D'ACTIFS FISCAUX
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(Rédaction de Gdansk)