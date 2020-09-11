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Sodexo : RPT/BREF-Sodexo prévoit une performance conforme à ses attentes au T4, envisage des dépenses de restructuration

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11/09/2020 | 07:21

PARIS, 11 septembre (Reuters) - Sodexo, en amont de la publication de ses résultats annuels le 29 octobre, a publié vendredi une déclaration intermédiaire sur l'exercice 2019-2020 clos au 31 août dans laquelle le groupe:

* ANNONCE QUE SA PERFORMANCE DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2019-2020 EST EN LIGNE AVEC LES HYPOTHÈSES POUR LE SECOND SEMESTRE PUBLIÉES LE 7 JUILLET

* SE DIT EXTRÊMEMENT CONFIANT QUANT À SA CAPACITÉ À TIRER LE MEILLEUR PROFIT DES TENDANCES QUI SE PROFILENT

* CES MESURES DEVRAIENT REPRÉSENTER ENVIRON 160 MILLIONS D'EUROS DE DÉPENSES DE RESTRUCTURATION AU COURS DU DEUXIEME SEMESTRE DE L'EXERCICE 2019-2020

* A DÉCIDÉ DENGAGER PROACTIVEMENT DES ACTIONS AFIN DE RENFORCER SON AGILITÉ POUR SADAPTER AU NOUVEL ENVIRONNEMENT, ET DE SAISIR LES NOUVELLES OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ QUI EN RÉSULTENT

* PROCÈDE À LA REVUE DE LEUR JUSTE VALEUR, SUSCEPTIBLE DE CONDUIRE À LENREGISTREMENT DE DÉPRÉCIATIONS À LA CLÔTURE, SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE, D'ENVIRON 250 MILLIONS D'EUROS AU 2E SEMESTRE DE LEXERCICE 2019-2020

* S'ATTEND À UN AJUSTEMENT NÉGATIF DE SA CHARGE D'IMPÔT, SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE, POUR L'EXERCICE 2019-2020 D'ENVIRON 100 MILLIONS D'EUROS PORTANT PRINCIPALEMENT SUR LA NON-RECONNAISSANCE ET LA DÉPRÉCIATION D'ACTIFS FISCAUX

Texte original sur Eikon

Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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Dette nette 2020 2 137 M 2 529 M -
PER 2020 62,0x
Rendement 2020 1,12%
Capitalisation 9 554 M 11 352 M -
VE / CA 2020 0,61x
VE / CA 2021 0,57x
Nbr Employés 470 000
Flottant 56,6%
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Ecart / Objectif Moyen 9,80%
Ecart / Objectif Bas -16,2%
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