Sodexo acquiert une participation majoritaire dans Wedoogift créant ainsi le leader du titre cadeau en France

Paris, le 14 septembre 2021. Sodexo, à travers sa filiale Sodexo Pass France, prend une participation majoritaire dans la start-up française Wedoogift, pour offrir une expérience cadeau digitale complète et unique aux entreprises, aux Comités Sociaux et Économiques (CSE), aux collectivités et aux salariés.

Sous l’impulsion des nouvelles tendances sociétales accélérées par la crise sanitaire, le marché des titres cadeaux d’entreprise se transforme et se renouvelle. Les besoins des entreprises et CSE pour engager, fidéliser, motiver ou encore reconnaitre leurs salariés s’accroissent et se diversifient. Ils sont à la recherche d’offres toujours plus innovantes et totalement digitalisées, intégrant l’ensemble des services, de la gestion des dotations cadeaux à la communication avec les utilisateurs. Les attentes de ces derniers en faveur de solutions fluides et personnalisées sont également de plus en plus fortes.

C’est dans ce contexte, et avec pour ambition de renforcer sa position sur le marché des avantages aux salariés et de poursuivre sa transformation vers le tout digital que Sodexo, acteur de référence, s’allie au digital native, Wedoogift.

Créateur des titres cadeaux avec sa marque TirGroupé, Sodexo a déjà la confiance de plus de 40 000 clients et 3,5 millions de salariés auxquels il offre un savoir-faire unique dans la gestion des dotations cadeaux et des programmes d’incentive, associé au réseau de commerçants affiliés le plus attractif du marché avec plus de 90 000 points de vente.

Créé en 2014 par Jérôme Proust, Wedoogift, acteur digital native, fournit des solutions totalement dématérialisées et logiciels SaaS (Billetterie, Espace de réduction, Comptabilité, Gestion et Site de communication) aux entreprises, CSE et collectivités. La solution permet un gain de temps et supprime tous les coûts traditionnels de livraison, stockage, distribution. Grâce à sa plateforme digitale, l’entreprise favorise l’accès aux avantages en offrant une expérience client et utilisateur unique. Basé sur la transparence, avec le remboursement des titres cadeaux périmés et le suivi en temps réel des consommations, le modèle Wedoogift est un véritable succès et simplifie le quotidien de 1,4 millions de salariés.

Grâce à la complémentarité de leurs activités et à la combinaison de leurs expertises, Sodexo et Wedoogift entendent mettre à disposition des entreprises, CSE et collectivités, l’offre la plus étendue et innovante du marché pour près de 50 000 clients et 5 millions de salariés. Qu’il s’agisse d’une version papier, carte ou dématérialisée,

François Gaffinel, Directeur Général de Sodexo Pass France :

« Nous sommes très heureux de ce rapprochement avec Wedoogift, une véritable success story française. C’est la rencontre du créateur du titre cadeau avec le numéro 1 des start-ups digitales du secteur qui permet d'allier l’expérience et l’expertise de Sodexo avec la solution digitale et technologique la plus complète du marché. Sodexo renforce ainsi sa position stratégique sur le marché et poursuit la digitalisation de ses offres pour proposer des expériences cadeaux répondant au mieux aux attentes de nos clients et de nos utilisateurs. Nous franchissons une nouvelle étape dans la transformation du modèle économique du marché. »





Jérôme Proust, Fondateur et Directeur Général de Wedoogift :

« En tant qu’employeurs, nous partageons avec Sodexo les mêmes exigences et valeurs de qualité de vie au travail. C’est aussi notre vision d’entreprise qui nous rapproche : offrir une expérience personnalisée aux clients et salariés pour répondre à leurs besoins et optimiser leur satisfaction

au travail et au-delà. La complémentarité de nos expertises nous permet de voir plus grand.

En nous appuyant sur un acteur solide et de confiance, nous pourrons accélérer résolument

notre développement tout en gardant l’ADN et l’état d’esprit qui ont fait notre succès. »





À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 64 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu’aux services d’aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 420 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

19,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2019-2020

420 000 employés au 31 août 2020

Premier employeur privé basé en France dans le monde entier

64 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

11,6 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 30 juin 2021)





Sodexo Pass France

Filiale du Groupe Sodexo, Sodexo Pass France donne vie à l’expérience collaborateur personnalisée au travail et au-delà en concevant des solutions dédiées aux avantages aux salariés : solutions spéciales de paiement et de gestion, titre restaurant et plateforme de dotation cadeaux et d’incentive.

Elle propose à ses 55 000 clients (entreprises, CSE, et entités publiques) des solutions innovantes à travers la Carte Pass Restaurant, le Chèque Cadeau TirGroupé, le Pass Multicadeaux, la Carte Spirit of Cadeau, le e-CESU ainsi que des solutions de mobilité auprès d’un large réseau de partenaires.

Plus d’informations sur sodexo.fr .

À propos de Wedoogift

Wedoogift favorise l'accès aux avantages salariés en offrant la meilleure expérience client et utilisateur.

Créée en 2014, Wedoogift traite un volume de 250 millions d’euros et propose des produits et logiciels SaaS

aux entreprises, CSE et collectivités pour dématérialiser et gérer l’ensemble des avantages salariés :

chèques cadeaux, culture, restaurant, billetterie etc. L'entreprise transforme ainsi le monde des avantages salariés et accompagne la transition digitale de ses clients. Rentable depuis 2016, Wedoogift connait une hyper croissance et touche plus de 1,4M bénéficiaires, issus de 7 000 entreprises clientes (TF1, Groupama, LCL, etc.). Aujourd'hui, ce sont 180 personnes basées à Paris, Lyon, Toulouse et Nantes qui créent un modèle d'entreprise qui place l'humain au cœur de l'entreprise et de sa performance !

Plus d’informations sur wedoogift.com .

Contacts

Sodexo Wedoogift Nathalie Lambert

Tél. : +33 6 83 57 35 67

nathalie.lambert@sodexo.com Priscilla Simonnet

Tél. : +33 6 58 78 82 10

priscilla.simonnet@wedoogift.com

Pièce jointe