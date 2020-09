Sodexo : annonce environ 500 mlns d'euros de charges exceptionnelles pour le S2 2019-20

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de restauration collective Sodexo a annoncé vendredi que les comptes de son exercice 2019-2020, clos le 31 août dernier, seraient affectés par plusieurs charges exceptionnelles d'un montant total d'environ 500 millions d'euros.

Sodexo a expliqué avoir engagé des actions afin "de renforcer son agilité pour s'adapter au nouvel environnement" et "de saisir les nouvelles opportunités de marché". Ces mesures devraient représenter environ 160 millions d'euros de dépenses de restructuration au deuxième semestre de l'exercice 2019-2020.

Sodexo a également annoncé avoir, en raison de l'impact de la crise sanitaire, procédé à une revue de juste valeur de plusieurs actifs qui est susceptible "de conduire à l'enregistrement de dépréciations à la clôture, sans incidence sur la trésorerie, d'environ 250 millions d'euros au deuxième semestre de l'exercice 2019-2020".

Le groupe de restauration collective anticipe également pour l'ensemble de cet exercice un ajustement négatif de sa charge d'impôt "d'environ 100 millions d'euros portant principalement sur la non-reconnaissance et la dépréciation d'actifs fiscaux". Cet ajustement n'aura pas non plus d'impact sur la trésorerie, a indiqué le groupe.

Sodexo compte donner davantage d'informations lors de la publication de ses résultats annuels, le 29 octobre, ainsi qu'à l'occasion d'une journée dédiée aux investisseurs, le 2 novembre.

La société a également indiqué que la performance du quatrième trimestre de l'exercice 2019-2020 "était en ligne avec les hypothèses pour le second semestre publiées le 7 juillet 2020 en ce qui concerne le chiffre d'affaires, l'impact sur le résultat d'exploitation et les liquidités générées par les opérations".

Début juillet, le groupe avait indiqué s'attendre à une chute du chiffre d'affaires de 28% au second semestre et de 13,7% sur l'ensemble de l'exercice 2019-2020. Sodexo estimait également que 20% à 23% de la chute du chiffre d'affaires du second semestre se répercuterait sur son résultat d'exploitation. Les liquidités générées par les opérations étaient attendues entre -200 millions et +200 millions d'euros au second semestre, hors indemnité de remboursement des placements privés américains.

