Paris, le 31 janvier 2022 – C’est avec une profonde tristesse et une grande émotion que Sodexo annonce le décès de son fondateur et Président d’Honneur, Pierre Bellon, le 31 janvier 2022 à Paris à l’âge de 92 ans. Pierre Bellon était un entrepreneur visionnaire, passionné par le management, le développement humain et des entreprises. Il a su identifier très tôt le potentiel du secteur des services. Pierre Bellon a créé Sodexo en 1966 ; l’entreprise est aujourd’hui leader mondial des services de qualité de vie, présente dans 56 pays au travers de ses 412 000 collaborateurs, chaque jour au service de 100 millions de personnes.

Pierre Bellon était un dirigeant très en avance sur son temps. C’était un capitaine d’industrie guidé par une vision à long terme. Il était à la fois stratège et homme de terrain proche de ses équipes. Il avait pour obsession la création d’emplois.

Sodexo s’associe de tout cœur à la peine de son épouse Nani, de leurs enfants Sophie, Nathalie, François-Xavier et Astrid, et de leurs petits-enfants.

Sophie Bellon, Présidente du Conseil d’Administration et Directrice Générale par intérim de Sodexo, a déclaré : « Notre père était un bâtisseur, un pionnier, un esprit libre que la prise de risque n’a jamais effrayé. Il nous a inculqué, à mes sœurs Nathalie et Astrid, mon frère François-Xavier et moi, l'idée que rien n'est impossible. Il nous a appris l'humilité, la curiosité, le respect et le courage. Il avait l’obsession du long terme, tout en étant un homme de terrain, pleinement heureux lorsqu’il allait à la rencontre de nos équipes sur site. La mission et les valeurs d’esprit de service, d’esprit d’équipe et d’esprit de progrès qu’il a données à l’entreprise sont inscrites dans nos fondamentaux et continueront d’animer le Groupe. »

Biographie de Pierre Bellon

Né en 1930, diplômé d’HEC, Pierre Bellon débute sa carrière dans l’entreprise d’avitaillement maritime de son père, à Marseille, sa ville natale. Pressentant le déclin du secteur, il décide de prendre en main la reconversion de l’activité familiale autour d’une vision : « créer un moment de convivialité et de qualité de vie autour d’un déjeuner ». Ainsi, dès 1962, il invente un nouveau métier en France, celui de la restauration d’entreprise, avec la création de Repas Service, une petite structure de livraison de repas aux entreprises de l’agglomération de Marseille. Grâce à sa persévérance, son audace et son goût du risque, il parvient à surmonter les nombreux obstacles qui se dressent devant lui et fonde Sodexo en 1966.

« J’ai très vite réalisé que le seul moyen de satisfaire les intérêts contradictoires des clients, du personnel et des actionnaires était la croissance. Avant même qu’elle ne soit créée, j’ai donc décidé que mon entreprise serait une entreprise de croissance. »

Pierre Bellon comprend rapidement les enjeux du développement à l’international pour concrétiser sa vision. Il mise également très tôt sur la diversification vers des activités à fort potentiel, par exemple en rachetant les marques Ticket Repas et Chèque Restaurant dès les années 1980. Cette vision à long terme et l’indépendance financière du Groupe, contrôlé par un actionnariat familial, font encore aujourd’hui partie des fondamentaux de Sodexo. Le Groupe connaît une croissance rapide et solide : il est coté à la Bourse de Paris en 1983, et fait son entrée au CAC40 en 1998. Pierre Bellon s’affirme comme une figure clé du secteur des services, pressentant que l’avenir de l’emploi et du développement économique de la France réside en grande partie dans ces métiers.

Au-delà de sa vision stratégique, c’est aussi le regard de l’humaniste qui est à l’origine de la réussite du Groupe. En effet, l’humain est au cœur de la performance de Sodexo depuis sa création. La volonté d’avoir un impact positif dans le monde et d’être un acteur responsable, engagé auprès des communautés locales, est inscrite dans la mission du Groupe depuis le premier jour, et constituait en 1966 un projet d’entreprise particulièrement novateur. L’ambition profonde et avant-gardiste de mettre l’entreprise au service de l’homme qui était celle de Pierre Bellon s’étend aussi hors des frontières du Groupe : il est notamment Président national du Centre des jeunes dirigeants (CJD) de 1968 à 1970, et Vice-Président du Medef de 1980 à 2005. En 1987, il est à l'origine de la création de l'Association Progrès du Management (APM), qui vise à permettre le progrès de l'entreprise en favorisant celui du dirigeant. Comme le disait Pierre Bellon lui-même, « l’APM est devenue un mouvement, un véritable « état d’esprit » entrepreneurial ». En 2011, il crée la Fondation Pierre Bellon pour le développement humain, reconnue aujourd’hui d’utilité publique.

En 2005, Pierre Bellon quitte ses fonctions de Directeur Général. Il conserve les fonctions de Président du Conseil d’Administration jusqu’en janvier 2016, date à laquelle sa fille Sophie lui succède. Il devient alors Président d’Honneur de Sodexo.

Pierre Bellon était Commandeur de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite, Commandeur de l'ordre de Rio Branco et Chevalier de l'ordre du Mérite agricole.

Il laisse dans le deuil son épouse, leurs quatre enfants et treize petits-enfants.





À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 56 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu’aux services d’aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 412 000 collaborateurs à travers le monde. www.sodexo.com

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

17.4 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2020-2021

412 000 collaborateurs au 31 août 2021

Premier employeur privé basé en France dans le monde 56 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

12 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 5 janvier 2022)





Contacts

Médias Investisseurs Mathieu Scaravetti

+33 6 28 62 21 91

Mathieu.scaravetti@sodexo.com Virginia Jeanson

+33 1 57 75 80 56

Virginia.jeanson@sodexo.com





Pièce jointe