Sodexo choisit d'accélérer le développement de l'activité Services Avantages & Récompenses sans partenaire externe

Dans le cadre de la revue stratégique engagée ces derniers mois, Sodexo a défini une nouvelle feuille de route pour accélérer le développement de l’activité Services Avantages & Récompenses. L’option consistant à faire entrer un investisseur dans le capital de l’activité Services Avantages & Récompenses n’a pas été retenue, le Conseil d’Administration estimant qu’elle n’était pas suffisamment créatrice de valeur.



La nouvelle feuille de route de l’activité Services Avantages & Récompenses permettra à Sodexo de profiter pleinement du fort potentiel de développement de cet actif stratégique dans les années à venir.





