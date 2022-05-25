25 mai (Reuters) - Sodexo SA:
* SODEXO CHOISIT D'ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ
SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES SANS PARTENAIRE EXTERNE
* L'OPTION CONSISTANT À FAIRE ENTRER UN INVESTISSEUR DANS LE
CAPITAL DE L'ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES N'A PAS
ÉTÉ RETENUE
* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ESTIMANT QU'ELLE N'ÉTAIT PAS
SUFFISAMMENT CRÉATRICE DE VALEUR
* LA NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE DE L'ACTIVITÉ SERVICES
AVANTAGES &
RÉCOMPENSES PERMETTRA À SODEXO DE PROFITER PLEINEMENT DU FORT
POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DE CET ACTIF STRATÉGIQUE DANS LES
ANNÉES À VENIR
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(Gdansk Newsroom)