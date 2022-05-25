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Sodexo choisit d'accélérer le développement de l'activité Services Avantages & Récompenses sans partenaire externe

25/05/2022 | 07:06
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25 mai (Reuters) - Sodexo SA:

* SODEXO CHOISIT D'ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES SANS PARTENAIRE EXTERNE

* L'OPTION CONSISTANT À FAIRE ENTRER UN INVESTISSEUR DANS LE CAPITAL DE L'ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES N'A PAS ÉTÉ RETENUE

* LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ESTIMANT QU'ELLE N'ÉTAIT PAS SUFFISAMMENT CRÉATRICE DE VALEUR

* LA NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE DE L'ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES PERMETTRA À SODEXO DE PROFITER PLEINEMENT DU FORT POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DE CET ACTIF STRATÉGIQUE DANS LES ANNÉES À VENIR Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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