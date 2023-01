Sodexo : confirme ses objectifs financiers

Sodexo a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice qui s'achèvera fin août 2023, après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre. Ce dernier ressort à 6,33 milliards d'euros, contre 5,26 milliards d'euros au premier trimestre 2021-2022, soit une amélioration de 20,2% en données publiées. Le groupe de restauration collective a bénéficié d'un effet de change positif de 9,2%, "reflet de l'appréciation du dollar américain et du real brésilien". En variation interne, les revenus ont bondi de 12,3%.



Selon le consensus compilé par Sodexo, les analystes tablaient en moyenne pour le premier trimestre de l'exercice 2022-2023 sur un chiffre d'affaires de 6,17 milliards d'euros, en croissance interne de 11,3%.



"Comme prévu, le démarrage est fort en ce début d'année. Les Services sur Site continuent de bénéficier de la reprise post-Covid. La hausse des prix a également stimulé la croissance du chiffre d'affaires. En conséquence, le niveau d'activité des Services sur Site a dépassé celui du premier trimestre de l'exercice 2019", a commenté Sophie Bellon, présidente-directrice générale de Sodexo , citée dans le communiqué.



Sodexo a confirmé ses objectifs 2022-2023 tout en prévenant que l'effet de rattrapage post-Covid allait progressivement s'atténuer.





Au deuxième trimestre, la forte dynamique des Services Avantages & Récompenses va se poursuivre mais avec une base de comparaison moins favorable. La croissance devrait être plus élevée au premier semestre qu'au second semestre, même si l'augmentation progressive de la contribution des nouveaux contrats signés l'année dernière soutiendra la croissance.



Pour les exercices 2023-2024 et 2024-2025, le groupe prévoit une croissance interne du chiffre d'affaires comprise entre 6% et 8%. Pour l'exercice 2024-2025, la marge d'exploitation est par ailleurs attendue au-dessus de 6%.



Pour y parvenir, Sodexo mise sur des services de restauration plus qualitatifs, en étant plus sélectifs dans les services de "facilities management" (accueil, entretien, maintenance...), tout en accélérant la croissance de l'activité avantages et récompenses. Sans oublier de renforcer l'impact de la contribution sociétale et environnementale du groupe.