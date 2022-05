Sodexo : déçoit les investisseurs

Sodexo cède 5,8% à 67,6 euros. Les investisseurs réagissent mal à l'abandon du projet de cession d'une part de la branche "Services Avantages & Récompenses" du groupe français. "L'option consistant à faire entrer un investisseur dans le capital de l'activité Services Avantages & Récompenses n'a pas été retenue, le Conseil d'Administration estimant qu'elle n'était pas suffisamment créatrice de valeur", a indiqué Soxedo dans un communiqué lapidaire.



Sodexo assure que la nouvelle feuille de route de l'activité Services Avantages & Récompenses lui permettra de profiter pleinement du fort potentiel de développement de cet actif stratégique dans les années à venir, assure la société dans un communiqué.



Le mois dernier, Les Echos révélaient que Sodexo était en négociations avec le fonds d'investissement américain CVC afin d'ouvrir le capital de son activité Avantages & Récompenses, qui regroupe entre autres les services de titres-restaurants ou de cartes cadeaux.



Selon le quotidien, le spécialiste de la restauration collective serait prêt à céder 20% à 30% de sa division qu'il souhaiterait valoriser jusqu'à 4 milliards d'euros. Des espérance peut-être un eu trop élevées, ont expliqué certaines sources, même s'il s'agit de la division la plus rentable du groupe.



"A ce stade, rien ne dit qu'il y aura un accord à la fin", avaient expliqué des proches du dossier aux Echos. Plusieurs candidats auraient d'ailleurs jeté l'éponge en raison du prix demandé trop élevé et d'enjeux fiscaux au Brésil, dont les fonds Bain et Silver Lake.



"S'il est difficile à ce stade de comprendre si cette décision est liée à la volonté du groupe ou à la faible appétence des financiers pour cet actif, la perception boursière devrait être négative ce matin, cette opération devant permettre de cristalliser une valeur à l'instant T pour cet actif", a commenté ce matin Invest Securities.