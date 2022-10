Sodexo dépasse les attentes en 2021-22 et vise un retour aux marges pré-Covid en 22-23

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le géant de la restauration collective et des titres de services prépayés Sodexo a confirmé mercredi ses objectifs pour l'exercice qui s'achèvera le 31 août 2023 et dévoilé des résultats annuels supérieurs à ses attentes comme à celles du consensus.

Pour l'exercice 2022-2023, Sodexo entend renouer avec son activité et ses marges pré-Covid. Le groupe table ainsi sur une croissance interne comprise entre 8% et 10% et sur une marge d'exploitation proche de 5,5%.

Sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022, clos fin août, le groupe a doublé son résultat net ajusté, à 699 millions d'euros.

Le résultat d'exploitation s'est établi à 1,06 milliard d'euros en 2021-2022, contre 578 millions d'euros pour le précédent exercice, en hausse de 73,5% à taux constants. La marge correspondante s'est inscrite à 5%, contre 3,3% un an auparavant. Le groupe visait une marge d'exploitation proche de 5% à taux de change constants.

Le chiffre d'affaires annuel a atteint 21,13 milliards d'euros, en hausse de 15,7% à taux de change constants. Sodexo tablait sur une croissance interne de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2021-2022 située "autour du bas" de la fourchette de 15% à 18% annoncée en octobre 2021.

De leur côté, les analystes interrogés par FactSet tablaient en moyenne pour l'exercice 2021-2022 sur un bénéfice net ajusté de 655 millions d'euros, sur un résultat d'exploitation de 1,03 milliard d'euros et sur un chiffre d'affaires de 20,8 milliards d'euros, en hausse de 16% en données internes.

Sodexo organisera un "Capital Markets Day" le 2 novembre à Paris, afin de présenter la stratégie du groupe pour ses activités de services sur site et sa division Services Avantages & Récompenses, ainsi que ses objectifs à moyen terme.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 95; pjlepagnot@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS DE SODEXO:

http://www.sodexo.com/fr/home/finance/presentations-and-publications/financial-results.html

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

October 26, 2022 01:56 ET (05:56 GMT)