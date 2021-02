Sodexo : développe de nouvelles solutions de restauration en Amérique du Nord, avec le lancement de Good Eating Company et l'acquisition de Nourish Inc.

Gaithersburg (Maryland, États-Unis), le 1er février 2021

Le télétravail reste une tendance forte en ce début d'année et 91 % des salariés qui ont dû travailler à domicile en raison de la pandémie souhaiteraient continuer à le faire, selon une enquête récente de Harris Interactive pour Sodexo. Aujourd'hui, Sodexo répond à l'évolution permanente des lieux de travail par le développement en Amérique du Nord de Good Eating Company (GEC), son offre de restauration sur le lieu de travail, sur mesure et à base de produits en circuit court, et l'acquisition de Nourish Inc., dont le modèle repose sur un hub de production offrant 25 types de cuisine différents et des plats frais et axés sur le végétal.

Ces nouvelles offres vont renforcer la présence de Sodexo et ses options de livraison sur les marchés urbains, notamment à New York, Los Angeles, San Francisco et Washington, et créer des solutions de restauration proposant des menus équilibrés et de qualité sur le lieu de travail.

« Chez Sodexo, nous savons qu'il est important d'être innovants et d'anticiper les besoins de nos clients et de leurs collaborateurs. Ce besoin n'a jamais été aussi fort qu'en cette année de pandémie. Nos clients veulent proposer à leurs salariés les infrastructures et solutions les plus adaptées, quel que soit l'endroit où ils travaillent », déclare David Bailey, Directeur des Services aux entreprises, Sodexo Amérique du Nord. « Grâce à nos nouvelles solutions de restauration, ils vont pouvoir profiter non seulement d'une amélioration de la qualité des offres existantes, et permettre à leurs équipes de bien manger, où qu'elles se trouvent. »

Good Eating Company propose des solutions de restauration sur mesure et en circuit court

En 2017, Sodexo a acquis Good Eating Company au Royaume-Uni et en Irlande et ses 20 ans d'expérience en matière de restauration sur le lieu de travail dans des secteurs aussi variés que le spectacle, les médias et la culture, les services financiers et la gestion des investissements, ou encore l'industrie pharmaceutique, lui permettant de renforcer son offre et ses services de restauration. GEC est une marque haut de gamme dont le modèle flexible permet aux chefs de préparer les repas sur place ou depuis un hub de production.

Chaque choix de petit déjeuner, de déjeuner ou de repas à emporter est produit à partir d'ingrédients d'origine locale afin de proposer tous les jours des menus frais, durables et équilibrés. L'offre de restauration de GEC et son service de livraison, Good Eating Delivered, seront disponibles sur l'application Sodexo, pour une expérience simple, sûre et sans contact. Les clients pourront ainsi récupérer leur commande sur un site client ou être livrés à domicile, si leur employeur propose cette option. Good Eating Delivered sera lancé à Toronto et à Montréal en février, puis à New York au printemps.

Les chefs de Nourish, Inc. créent des plats de saison, bio et à tendance végétale

Nourish, Inc. est une marque bien établie dans la région de San Francisco. Grâce à son modèle de cuisine hors site, ses chefs experts peuvent imaginer et proposer jusqu'à 25 styles de cuisine - américaine, indienne, japonaise, moyen-orientale, mexicaine, etc. - des solutions pratiques à emporter et des en-cas équilibrés. Nourish, Inc. sera également disponible sur l'application Sodexo, avec livraison quotidienne des repas aux entreprises et à leurs collaborateurs sur place ou hors site.

« Nourish est ravi de faire partie de Sodexo », déclare Jeff Kraft, Directeur Général de Nourish Inc. « Cette nouvelle étape va nous permettre de développer notre activité, d'accéder à de nouvelles technologies prometteuses et de prendre part à un écosystème qui améliore la qualité de vie de nos clients. Le tout en continuant à proposer des repas de très grande qualité, à faire preuve de créativité dans chaque plat et à être soucieux de nos achats, de notre production et de nos services. »

Les menus de Nourish Inc. sont imaginés pour proposer la part la plus élevée possible d'ingrédients de saison issus de l'agriculture biologique et sans OGM, afin d'offrir une très grande variété de repas frais et équilibrés, en mettant l'accent sur le végétal.



