Sodexo : dévoile son plan stratégique à horizon 2025

Sodexo, groupe de restauration collective et des titres de services prépayés, accuse un repli de 2,39% à 86,68 euros. Lors de son Capital Markets Day, qui s'est tenu aujourd'hui, l'entreprise a présenté son plan stratégique à horizon 2025. Dans ce cadre, le groupe a indiqué cibler pour l’exercice 2023 une croissance interne du chiffre d’affaires comprise entre 8% et 10% et une marge d’exploitation proche de 5,5% à taux constants. Pour les exercices 2024 et 2025, Sodexo table sur une croissance interne du chiffre d’affaires de 6 à 8% et sur une marge d’exploitation supérieure à 6% en 2025.



UBS précise que le consensus s'élève à environ 4% pour la croissance pour 2024 et 2025 et à 5,6% pour la marge opérationnelle en 2025.



La stratégie de Sodexo de recentrage et d'accélération repose sur 3 piliers : se recentrer sur les services de restauration et être plus sélectif dans les services de Facilities Management ; accélérer la croissance rentable des Services Avantages & Récompenses et renforcer l'impact de la contribution sociétale et environnementale du groupe.



Pour soutenir cette stratégie, Sodexo continuera d'avoir une politique d'investissement disciplinée, avec des investissements bruts passant de 2,3% du chiffre d'affaires en 2022 à 2,8 % en 2025 et des acquisitions ciblées relutives, en ligne avec la stratégie du groupe.



"Nous notons toujours l'absence d'une déclaration claire sur la politique d'allocation du capital dans le communiqué de presse, malgré un bilan assez désendetté. Nous nous attendons à ce que le titre réagisse positivement aux objectifs fixés, même si la barre a été placée plus haut suite aux solides résultats publiés", a commenté le Stifel, le broker restant à "Conserver" sur la valeur pour un objectif de cours de 92 euros.