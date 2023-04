Sodexo en vedette du SBF 120 : relèvement des perspectives et cotation de BRS

Plus forte hausse du SBF 120, Sodexo grimpe de 8,97% à 98,44 euros à la faveur de plusieurs annonces favorables lors de la publication de ses résultats semestriels. Le groupe de restauration collective, qui a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2023, s'attend désormais à une croissance interne proche de 11%, contre 8% à 10% annoncés précédemment. L'entreprise, a par ailleurs, prévu de se séparer de son activité Benefits & Rewards Services (BRS) et de la coter en Bourse au cours de l'année 2024.



Le résultat net part du groupe a atteint 440 millions d'euros en amélioration de 30,6% par rapport à la même période en 2022.Le résultat d'exploitation s'élève à 704 millions d'euros, en hausse de 30,9%. La marge d'exploitation augmente de 60 points de base, à 5,8%. Le chiffre d'affaires consolidé atteint 12,1 milliards d'euros, en progression de 17,8%.



La dette nette se situe à 1,9 milliard d'euros, contre 2,0 milliards d'euros à la fin du premier semestre 2022. En conséquence, le taux d'endettement net diminue à 46%, contre 56% pour la période précédente.



Le conseil d'administration de Sodexo a approuvé à l'unanimité le projet de séparation des deux entités prévoyant la scission et la cotation des Services Avantages & Récompenses via la distribution d'actions de cette entité aux actionnaires de Sodexo.



Bellon SA soutient ce projet et entend conserver un rôle d'actionnaire de contrôle à long terme dans les deux entités.



L'opération devrait intervenir courant 2024, à l'issue des étapes habituelles pour ce type d'opérations, telles que la consultation des instances représentatives du personnel, et sous réserve des conditions de marché.



Côté perspectives, Sodexo vise une croissance interne désormais attendue proche de 11% pour l'exercice 2023, portée par une croissance plus importante que prévue au premier semestre et une contribution des hausses de prix qui devrait rester au-delà de 5% au second semestre.



Le groupe de restauration collective vise toujours une marge d'exploitation proche de 5,5% à taux constants et, à horizon 2025, une croissance interne du chiffre d'affaires de 6 à 8% ainsi qu'une marge d'exploitation supérieure à 6% à taux constants.