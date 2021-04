Sodexo et Uber Eats signent un accord de partenariat mondial. Les détenteurs de cartes restaurant Sodexo pourront régler et se faire livrer leur repas en toute simplicité via l'application Uber Eats. Coup d'envoi en France !

Paris, le 6 avril 2021 – Le partenariat mondial entre Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, et Uber Eats, leader de la livraison de repas, est d’abord lancé en France, puis sera étendu à d’autres pays Européens et en Amérique latine dans les prochains mois. En France, les détenteurs de la carte Sodexo Pass Restaurant pourront désormais se faire livrer les plats de leurs restaurants préférés, 7 jours/7 sans minimum de commande et jusqu’à 38 euros par jour,1 partout où Uber Eats est présent - soit plus de 240 agglomérations françaises.

Fort attendu dans un contexte où le télétravail prend de l’ampleur, ce nouveau service, vient compléter l’offre actuelle de commande et de paiement en ligne avec la carte Pass Restaurant. Il constitue une opportunité majeure pour les 22,000 restaurants et commerçants partenaires d’Uber Eats et de Sodexo en France. Cet accord continue d’illustrer l’accélération de la digitalisation des offres Avantages et Récompenses de Sodexo pour les centaines de milliers de salariés français porteurs de la carte Pass Restaurant.

Sodexo et Uber Eats s’associent pour faciliter le quotidien des utilisateurs et leur fournir une expérience simple, rapide et fluide, puisqu’il leur suffit de se connecter à l’application Uber Eats et d’y ajouter leur carte Pass Restaurant. Ce service, qui sera progressivement étendu à tous les utilisateurs français au cours des prochaines semaines, garantit également le respect du cadre légal quant au remboursement des restaurateurs.

Composé d’un ensemble unique et innovant d’APIs2, ce nouveau service totalement intégré à la plateforme technologique Uber Eats, garantit aux utilisateurs une expérience de paiement simple, rapide et sécurisée.

Aurélien Sonet, Directeur Général Monde de Sodexo Services Avantages et Récompenses, déclare : « Ce partenariat est une grande avancée pour Sodexo et Uber Eats qui ont des approches très complémentaires sur les nouveaux enjeux du monde du travail et l’expérience collaborateur. Ensemble, nous apportons une réponse de plus au nomadisme et à la flexibilité des salariés. Nous avons créé un standard facilement réutilisable par d’autres pays avec une co-construction intelligente sur le parcours des consommateurs. En tant que leader mondial des services de Qualité de Vie, nous continuons à innover pour améliorer la qualité de vie des salariés au travail. »

Bastien Pahus, General Manager Uber Eats France, déclare : « Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat qui va permettre de répondre aux nouveaux besoins de nos utilisateurs grâce à plus d’innovation de paiements, de facilité et de sécurité. Ce nouveau service de paiement vient en complément de leur carte bancaire personnelle et Paypal. Nous souhaitons faire partie du quotidien des Français en leur proposant l’expérience la plus optimale à chaque commande »

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présent dans 64 pays, Sodexo sert chaque jour 100 millions de consommateurs avec une offre unique de Services sur Site, de Services Avantages & Récompenses et de Services aux Particuliers et à Domicile. Sodexo propose à ses clients une offre intégrée de services, fruit de plus de 50 ans d’expérience : de la restauration à l’accueil, la propreté, l’entretien et la maintenance technique des matériels et des installations, des services et des programmes stimulant l’engagement des collaborateurs aux solutions simplifiant et optimisant la gestion des déplacements et des frais professionnels, jusqu’aux services d’aide à domicile, de crèches et de conciergerie. La réussite et la performance de Sodexo reposent sur son indépendance, son modèle économique durable, ainsi que sur sa capacité à assurer le développement et l’engagement de ses 420 000 collaborateurs à travers le monde.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

19,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé en 2019-2020

420 000 employés au 31 août 2020

Premier employeur privé basé en France dans le monde entier

64 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

12,1 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 31 Mars 2021)

À propos de Uber Eats

L’application Uber Eats est disponible dans plus de 240 agglomérations françaises et permet de se faire livrer les plats et les produits du quotidien de plus de 28 000 restaurants et commerçants partenaires, en moins de 30 minutes, 7 jours sur 7 sans minimum de commande. La technologie et le savoir-faire d’Uber sont mis au service des restaurants pour simplifier la livraison de repas et faire bénéficier de la meilleure expérience aux utilisateurs.

Contacts

Média Sodexo Services Avantages et Récompenses

Nathalie Renson - nathalie.renson@sodexo.com







Uber Eats

Manon Guignard - manon@uber.com

Agence Matriochka Influences: ubereats@mtrchk.com











1 Conditions légales d’utilisation du titre-restaurant valables jusqu’au 1/09/21

2 « Application Programming Interface ». Une API est une solution informatique permettant à des applications de communiquer entre elles et de s’échanger mutuellement des services.





Pièce jointe