Sodexo : et les hôpitaux du réseau University Hospitals renouvellent et étendent leur collaboration aux Etats Unis

Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie, annonce le renouvellement et l'extension de son contrat avec l'un de ses plus grands comptes dans le segment Santé aux États-Unis avec les hôpitaux universitaires du réseau UH (University Hospitals).

Sodexo fournit à UH une gamme de services, incluant la restauration des patients et le service de restauration (gestion des cafétérias UH, espace de restauration du chef Wolfgang Puck au sein de l'hôpital universitaire de Cleveland (UHCMC) et espaces de vente de café tels que le Einstein), la gestion des installations et de la construction, et la gestion des technologies de santé.

« Sodexo est fier d'être l'un des partenaires de confiance du réseau de santé des hôpitaux universitaires UH », a déclaré Stuart Winters, Directeur Général du segment Santé pour Sodexo Amérique du Nord. « Les valeurs de nos entreprises sont en parfaite adéquation, ce qui nous permet de travailler en équipe de façon transparente en mettant le bien-être et l'intérêt des patients et du personnel au sommet de nos priorités. »

« Nous sommes très satisfaits de notre collaboration avec Sodexo et de tout ce que celle-ci apporte au système de santé des hôpitaux universitaires du réseau UH », a déclaré Tom Snowberger, directeur administratif de UH. « Le processus d'appel d'offres était particulièrement compétitif et Sodexo a non seulement pu démontrer ses forces en tant que partenaire, mais aussi s'appuyer sur ces dernières pour étoffer sa proposition. »

Ces six dernières années, Sodexo a permis au réseau hospitalier UH d'économiser quelque 65 millions de dollars, tenant ainsi la promesse initiale de l'entreprise de générer des résultats financiers et opérationnels exceptionnels. Le renouvellement du contrat entre Sodexo et UH s'étalera sur une période de 11 ans, au cours de laquelle Sodexo emploiera 180 personnes. Dans les années à venir, Sodexo et UH prévoient notamment de rénover l'espace de vente à emporter et la cafétéria de l'hôpital universitaire de Cleveland (UHCMC) ainsi que de finaliser une étude d'ingénierie sur les campus de soins de courte durée du réseau UH.

