23 mars (Reuters) - Sodexo SA:

* SODEXO A UNE PRÉSENCE MODESTE EN RUSSIE QUI REPRÉSENTE MOINS DE 1% DU CA DU GROUPE - PORTE PAROLE

* SODEXO SUIT DE PRÈS LA SITUATION EN RUSSIE ET EN UKRAINE, QUI ÉVOLUE TRÈS RAPIDEMENT ET EXAMINE DIFFÉRENTES OPTIONS EN CE MOMENT - PORTE PAROLE

* SODEXO EST ACTUELLEMENT EN QUIET PERIOD, ET NE PEUT DONC DONNER PLUS DE PRÉCISIONS - PORTE PAROLE