Sodexo: "fort démarrage" de l'activité au premier trimestre

Paris (awp/afp) - Le groupe de restauration collective et de services Sodexo a signalé vendredi un "fort démarrage" de son activité au premier trimestre de son exercice décalé 2022/2023 et a maintenu ses prévisions.

De septembre à novembre, son chiffre d'affaires, qui a profité de la hausse des prix et d'un effet de change favorable, a atteint 6,3 milliards d'euros (6,2 milliards de francs suisses), en hausse de 20,2% (dont +12,3% de croissance interne).

Il a bénéficié d'un effet de change très positif de +9,2%, reflet de l'appréciation du dollar américain et du réal brésilien, précise le groupe dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires des "services sur site" - restauration d'entreprise, scolaire, dans des hôpitaux, musées ou lors d'évènements, accueil, entretien, nettoyage, maintenance, conciergerie... -, principal pôle d'activité du groupe, s'est élevé à 6,1 milliards d'euros, en progression de 20%, dont "+5 à +6%" sont liés à la hausse des prix, détaille le groupe.

De leur côté, les "avantages et récompenses" - titres restaurants, chèques cadeau... -, activité plus modeste mais de loin la plus rentable pour Sodexo, ont enregistré un bond de 28,2% de leur chiffre d'affaires, à 234 millions d'euros.

"Comme prévu, le démarrage est fort en ce début d'année", commente Sophie Bellon, PDG de Sodexo, citée par le communiqué. Les services sur site "continuent de bénéficier de la reprise post-Covid, avec une fréquentation en hausse dans l'ensemble des géographies, sur le lieu de travail, dans les stades, les centres de congrès et les universités", énumère-t-elle.

Sur le trimestre, "le niveau d'activité des services sur site a dépassé celui du premier trimestre de l'exercice 2019", observe Mme Bellon, concluant: "Nous sommes sur la bonne voie."

Sodexo confirme ses objectifs pour l'exercice décalé en cours: une croissance interne comprise entre +8% et +10%, ainsi qu'une marge d'exploitation "proche de 5,5%" à taux constants.

Le groupe, qui emploie 422'000 personnes dans 53 pays, présente désormais la répartition de son chiffre d'affaires des services sur site en trois zones géographiques - Amérique du Nord, Europe, Reste du monde -, divisées en segments de clientèle: "entreprises et administrations", "santé et seniors", "éducation".

En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires affiche une croissance interne de 15,7% à 2,99 milliards d'euros, qui monte dans le détail à +31,8% pour les "entreprises et administrations", grâce à un "fort retour dans les bureaux" post-crise sanitaire.

En Europe, cette croissance est de 5,9% à 2,04 milliards d'euros, mais en "santé et seniors" le chiffre d'affaires recule de 12,1% à 504 millions d'euros, en raison de la fermeture des centres de test Covid au Royaume-Uni.

Enfin, dans le "Reste du monde", la croissance interne du chiffre d'affaires est de 15,3% à 1,05 milliard d'euros.

afp/ck