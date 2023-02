Avec son programme Vita by Sodexo, le groupe garantit à tous ses collaborateurs éligibles dans le monde entier, une base minimale d’avantages sociaux comprenant un congé parental et un congé de proche aidant, une assurance vie et une ligne d’assistance. Le lancement de Vita by Sodexo témoigne de l’engagement du Groupe à contribuer au bien-être personnel, financier et familial de tous ses salariés, quel que soit le pays dans lequel ils travaillent ou l’entité du Groupe à laquelle ils appartiennent.



Ce programme mondial d'avantages sociaux, Vita by Sodexo, instaure un standard minimum, dans tous les pays où Sodexo opère sur trois avantages fondamentaux.

Le premier est une ligne d'assistance, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui permet aux collaborateurs de bénéficier d'un accompagnement personnel qu'il s'agisse de conseils pratiques ou de soutien psychologique. Ce soutien s'inscrit dans la continuité des mesures mises en œuvre depuis 2015, renforcées notamment depuis l'épidémie de Covid-19.



Le deuxième est une assurance-vie, qui permet aux collaborateurs de garantir la sécurité financière de leur famille en cas d'imprévu. Sodexo veut s'assurer que les personnes dont leurs salariés ont la charge reçoivent a minima l'équivalent d'un an du salaire de base de l'employé en cas de décès de ce dernier.



Le troisième est un congé parental et un congé de proche aidant minimums, qui permettent aux parents et aux aidants de prendre des congés payés pour prendre soin de leurs enfants et/ou de leurs proches, au moment où ils en ont le plus besoin. Sodexo s'engage à assurer un minimum de 12 semaines de congés payés pour le premier parent, avec l'ambition d'atteindre 14 semaines dans la plupart des pays, 2 semaines de congés payés pour le deuxième parent et 5 jours de congés payés de proche aidant.





Vita by Sodexo sera progressivement déployé dans la plupart des pays où Sodexo est présent, sachant que le calendrier de déploiement peut varier selon les pays. D'ici la fin de l'année 2024, Vita by Sodexo sera déployé dans au moins 60% des pays où Sodexo opère.



Ces avantages seront proposés dans toutes les entités du Groupe Sodexo et dans leur intégralité, dans le respect des législations locales et de l'obligation, le cas échéant, de discussion avec les organisations syndicales et les partenaires sociaux. Chaque pays et entité précisera dans ses règlements ou documents de politique les conditions applicables localement à ces avantages.