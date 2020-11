Sodexo : le programme de restructuration "GET" coûtera 350 millions d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de restauration collective Sodexo a annoncé lundi, en amont d'une journée dédiée aux investisseurs, que son programme de restructuration "GET" aurait un coût total de 350 millions d'euros.

Le programme "GET" ("Group Effectiveness and Transformation") doit permettre à Sodexo de s'adapter aux conséquences de la crise sanitaire en ajustant ses dépenses de personnels et en réduisant ses frais généraux et administratifs. Débuté au second semestre de l'exercice clos en août 2020, ce programme s'achèvera à la fin de l'exercice 2020-2021.

Le coût total du programme est estimé par Sodexo à 350 millions d'euros, dont 158 millions d'euros ont déjà été pris en compte dans les résultats de l'exercice 2019-2020.

"Ce programme permettra de réaliser des économies annuelles cumulées d'un montant de 350 millions d'euros d'ici l'exercice 2021-2022, correspondant pour une moitié en une baisse récurrente des SG&A [frais généraux et administratifs, NDLR] et pour l'autre à la protection de nos marges sur site", a détaillé Sodexo dans un communiqué.

Sodexo s'est également déclaré confiant dans sa capacité à "s'adapter face au nouvel environnement", et notamment à "l'évolution des tendances en matière de télétravail". L'impact de ce nouvel environnement est estimé à moyen terme par le groupe à moins de 10% du chiffre d'affaires total des services aux entreprises.

November 02, 2020 01:52 ET (06:52 GMT)