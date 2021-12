Sodexo : le titre surperforme après un relèvement de broker

L'action Sodexo a démarré la séance en nette hausse jeudi matin à la Bourse de Paris après la décision du courtier RBC de relever sa recommandation sur le titre à 'performance en ligne avec le secteur' contre 'sous-performance' jusque là.



L'intermédiaire a également relevé son objectif de cours sur le titre, qui passe de 65 à 84 euros.



Vers 9h45, l'action Sodexo s'octroyait une progression de 2,4% alors qu'au même instant, l'indice SBF 120 prenait 1,4%.



'En dépit des conditions extérieures défavorables, nous pensons que la nomination imminente d'un nouveau directeur général recruté en externe va sans doute être suivie d'une réorientation urgente de la stratégie de croissance dans la branche clairement négligée des services à la restauration', explique RBC dans une note.



S'il reconnaît que ce virage stratégique aura forcément un coût, le broker canadien estime qu'il s'agit d'une mesure nécessaire en vue de relancer les économies d'échelle et la rentabilité à moyen et long terme.



RBC met par ailleurs une valorisation devenue 'peu exigeante', notamment en utilisant la méthodologie de la somme des parties.



