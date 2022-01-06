6 janvier (Reuters) - Sodexo SA:
* CA AU T1 EUR 5,26 MDS CONTRE EUR 4,43 MDS IL Y A UN AN
* IL EST TROP TÔT POUR ÉVALUER SI LES MESURES SANITAIRES
RÉCENTES
PRISES PAR LES GOUVERNEMENTS AURONT UN IMPACT SIGNIFICATIF OU
NON SUR LACTIVITÉ
* LACTIVITÉ AU T1 ATTEINT 95 % DE SON NIVEAU PRÉ-COVID
* À PLUS LONG TERME, L'OBJECTIF EST DE RENOUER RAPIDEMENT
AVEC UNE
CROISSANCE RÉGULIÈRE ET SOUTENUE, ET DÉPASSER LE NIVEAU
PRÉ-COVID DE LA MARGE DEXPLOITATION
* MAINTIENT SA PRÉVISION DE MARGE DEXPLOITATION POUR
LEXERCICE
2021-2022 PROCHE DE 5 %, À TAUX CONSTANTS
* MAINTIENT SA PRÉVISION DE CROISSANCE INTERNE ATTENDUE POUR
LEXERCICE 2021-2022 ENTRE +15 ET +18 %
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(Rédaction de Gdansk)