Connexion
E-mail
Mot de passe
Afficher le mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON
  1. Accueil Zonebourse
  2. Actions
  3. France
  4. Euronext Paris
  5. Sodexo
  6. Actualités
  7. Synthèse
    SW   FR0000121220

SODEXO

(SW)
  Rapport
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésNotationsAgendaSociétéFinancesConsensusRévisionsDérivésFondsCommunauté 
SynthèseToute l'actualitéReco analystesAutres languesCommuniquésPublications officiellesActualités du secteurAnalyses Zonebourse

Sodexo maintient sa prévision de croissance interne pour lexercice 2021-2022

06/01/2022 | 07:00
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook

6 janvier (Reuters) - Sodexo SA:

* CA AU T1 EUR 5,26 MDS CONTRE EUR 4,43 MDS IL Y A UN AN

* IL EST TROP TÔT POUR ÉVALUER SI LES MESURES SANITAIRES RÉCENTES PRISES PAR LES GOUVERNEMENTS AURONT UN IMPACT SIGNIFICATIF OU NON SUR LACTIVITÉ

* LACTIVITÉ AU T1 ATTEINT 95 % DE SON NIVEAU PRÉ-COVID

* À PLUS LONG TERME, L'OBJECTIF EST DE RENOUER RAPIDEMENT AVEC UNE CROISSANCE RÉGULIÈRE ET SOUTENUE, ET DÉPASSER LE NIVEAU PRÉ-COVID DE LA MARGE DEXPLOITATION

* MAINTIENT SA PRÉVISION DE MARGE DEXPLOITATION POUR LEXERCICE 2021-2022 PROCHE DE 5 %, À TAUX CONSTANTS

* MAINTIENT SA PRÉVISION DE CROISSANCE INTERNE ATTENDUE POUR LEXERCICE 2021-2022 ENTRE +15 ET +18 % Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
share with twitter
share with LinkedIn
share with facebook
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur SODEXO
07:30Sodexo fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 17,5% au premier trimestre
RE
07:29BOURSE DE PARIS : Le Nasdaq digère mal la galette
07:29Sodexo prévoit une croissance de son chiffre d'affaires pour l'exercice 22, grâce à un ..
MT
07:09Le groupe de restauration Sodexo dépasse ses prévisions de revenus pour le premier trim..
ZR
07:03Sodexo confirme ses objectifs pour 2021-2022 mais ne désigne toujours pas son futur DG
DJ
07:01SODEXO : La forte reprise se confirme, chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021-2022 en cr..
GL
07:01SODEXO : La forte reprise se confirme, chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021-2022 en cr..
GL
07:00Sodexo maintient sa prévision de croissance interne pour l’exercice 2021-2022
RE
07:00Sodexo - maintient sa prévision de croissance interne attendue pour l’exercice 2021-202..
RE
07:00Sodexo - maintient sa prévision de marge d’exploitation pour l’exercice 2021-2022 proch..
RE
Plus d'actualités
Recommandations des analystes sur SODEXO
Plus de recommandations
Données financières
CA 2022 20 551 M 23 241 M -
Résultat net 2022 599 M 677 M -
Dette nette 2022 1 790 M 2 024 M -
PER 2022 19,9x
Rendement 2022 2,76%
Capitalisation 11 858 M 13 431 M -
VE / CA 2022 0,66x
VE / CA 2023 0,62x
Nbr Employés 356 662
Flottant 54,8%
Graphique SODEXO
Durée : Période :
Sodexo : Graphique analyse technique Sodexo | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SODEXO
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 23
Dernier Cours de Cloture 81,06 €
Objectif de cours Moyen 89,82 €
Ecart / Objectif Moyen 10,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Sophie Clamens Chairman & Chief Executive Officer
Marc Rolland Chief Financial Officer
Françoise Brougher Independent Director
Emmanuel Andre Marie Babeau Independent Director
Cécile Tandeau de Marsac Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SODEXO5.19%13 431
STARBUCKS CORPORATION-5.58%134 026
COMPASS GROUP PLC2.97%41 115
DARDEN RESTAURANTS, INC.0.64%19 675
JUBILANT FOODWORKS LIMITED0.38%6 371
MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED3.48%4 664