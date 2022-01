6 janvier (Reuters) - Sodexo SA:

* CA AU T1 EUR 5,26 MDS CONTRE EUR 4,43 MDS IL Y A UN AN

* IL EST TROP TÔT POUR ÉVALUER SI LES MESURES SANITAIRES RÉCENTES PRISES PAR LES GOUVERNEMENTS AURONT UN IMPACT SIGNIFICATIF OU NON SUR L’ACTIVITÉ

* L’ACTIVITÉ AU T1 ATTEINT 95 % DE SON NIVEAU PRÉ-COVID

* À PLUS LONG TERME, L'OBJECTIF EST DE RENOUER RAPIDEMENT AVEC UNE CROISSANCE RÉGULIÈRE ET SOUTENUE, ET DÉPASSER LE NIVEAU PRÉ-COVID DE LA MARGE D’EXPLOITATION

* MAINTIENT SA PRÉVISION DE MARGE D’EXPLOITATION POUR L’EXERCICE 2021-2022 PROCHE DE 5 %, À TAUX CONSTANTS

* MAINTIENT SA PRÉVISION DE CROISSANCE INTERNE ATTENDUE POUR L'EXERCICE 2021-2022 ENTRE +15 ET +18 %