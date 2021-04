Sodexo : Les approvisionnements de proximité sont bénéfiques pour la planète

Les entreprises et les particuliers se sont beaucoup intéressés aux kilomètres parcourus par les produits alimentaires, mais l'année 2020 a montré que de nombreuses entreprises ont encore du pain sur la planche pour trouver des partenaires locaux et garantir des produits d'origine locale.

Mais finalement, pourquoi devraient-elles s'en préoccuper ? Certes, c'est meilleur pour l'environnement, mais les chaînes d'approvisionnement locales présentent également des avantages sociaux, sanitaires et économiques.

Selon Hind Bendaoud, responsable de l'approvisionnement durable chez Sodexo, la crise de la Covid a entraîné une accélération massive de la demande de produits locaux et bios. 'Les critères de définition de l'approvisionnement local varient en fonction de la culture locale et de la maturité en matière de durabilité', explique-t-elle. 'Dans plusieurs pays, cependant, on observe une nette évolution du concept d'approvisionnement local - vers ce que l'on appelle 'l'ultra-local'.'

Quelles sont les raisons de cette tendance ? Comment les entreprises réagissent-elles ? Et comment en tirent-elles profit ?

Une demande nouvelle pour le local

La crise de la Covid-19 a mis en évidence les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement mondiales et incité nombre d'entre nous à repenser notre façon de consommer.

'Pour les consommateurs, le bien-être est un critère fondamental', explique Hind Bendaoud de Sodexo. 'Alors que les consommateurs portent leur attention sur la qualité, la santé et le rôle de l'alimentation, les chaînes d'approvisionnement sont mises à jour.' Les employés ont un sentiment similaire. Selon une enquête récente de Sodexo, 73 % des chefs d'entreprise estiment que les politiques et pratiques de durabilité ont pris plus d'importance pour leurs collaborateurs au cours des 12 derniers mois.

Selon une étude d'Euromonitor, plus de 15 % des entreprises prévoient d'investir davantage dans la production locale afin de protéger leur activité contre les risques futurs. Une étude de PwC a révélé, par exemple, que 27 % des directeurs financiers se penchent sur l'engagement communautaire et sociétal pour améliorer la résilience en cas de crise future. Il s'agit d'une tendance qui devrait s'accentuer, selon Hind Bendaoud.

Les entreprises ont un rôle à jouer

Les entreprises prennent des mesures pour faire de cette vision, une réalité. C'est un changement encourageant, selon Maria Outters, Group SVP Corporate Social Responsibility chez Sodexo. 'Aujourd'hui, nous pouvons associer l'approvisionnement local à des plans concrets pour avoir un impact positif', explique-t-elle. 'C'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore trois ans'.

En France, par exemple, Sodexo s'approvisionne en produits laitiers, yaourts et œufs exclusivement auprès de partenaires français. Cela ne réduit pas seulement les kilomètres parcourus par les produits, mais cela permet également à l'entreprise de développer des relations solides avec ses fournisseurs locaux ; la durée moyenne de ces partenariats dépasse 10 ans.

Au-delà d'une plus grande résilience de l'entreprise, choisir des produits locaux peut changer la notion de la valeur tout au long de la chaîne d'approvisionnement et raccourcir les étapes de traçabilité des produits.

Des résultats qui vont bien au-delà du conseil d'administration

L'argument commercial en faveur du choix local va bien au-delà de l'environnement, de l'économie et de l'approvisionnement. Il peut également présenter des avantages sociaux et sanitaires.

'Les aliments naturels et locaux sont généralement plus savoureux, car ils sont vraisemblablement plus frais ou cueillis à point dans leur maturité, c'est-à-dire lorsque la nutrition et la saveur des produits sont à leur maximum', explique Maria Marlowe, nutritionniste holistique.

Du point de vue de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), il a également été démontré que les partenariats locaux améliorent la croissance inclusive qui s'étend au-delà de l'entreprise et dans la communauté, en fournissant des emplois, des formations et des investissements locaux.

A titre d'exemple, Australian Indigenous Coffee (AIC) s'est associée à Sodexo pour passer d'une petite entreprise familiale au plus grand fournisseur de café appartenant à des Aborigènes en Australie occidentale. AIC accroît non seulement sa présence sur le continent, elle propose désormais des formations de barista aux membres de la communauté et soutient l'alphabétisation des autochtones dans les communautés australiennes éloignées.

Des exemples comme celui-ci illustrent bien comment les partenariats locaux peuvent aider les entreprises à atteindre leurs objectifs en matière de RSE et d'engagement communautaire, déclare Hind Bendaoud. 'En leur donnant accès à notre réseau élargi de fournisseurs de qualité, nous pouvons également aider nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de diversité.'

Et maintenant ?

Trois étapes permettront aux entreprises de tirer le meilleur parti de cette formidable opportunité :

Premièrement, s'assurer que leurs actions sont en adéquation avec leur communication - et qu'elles peuvent le mesurer.

Deuxièmement, s'assurer que la réorganisation des chaînes d'approvisionnement ne les oblige pas à faire des compromis dans d'autres domaines essentiels, tels que la qualité et la sécurité alimentaire.

Troisièmement, pour une véritable durabilité, leurs partenariats locaux et l'approvisionnement local doivent être réalisés en même temps que d'autres efforts liés au RSE.

'L'approvisionnement local ne consiste pas seulement à réduire votre empreinte carbone', prévient Bendaoud. 'Le principal défi est de s'assurer que, grâce à l'approvisionnement local, nous avons également un impact positif sur toutes les dimensions, telles que la santé et la nutrition, les communautés locales et l'environnement.'

Le programme d'inclusion de la chaîne d'approvisionnement de Sodexo a été lancé en Amérique du Nord en 2001. Son objectif est d'inclure et de promouvoir davantage de petites entreprises dans notre écosystème de fournisseurs. Pour plus d'informations sur la façon dont Sodexo aide ses clients à adopter des pratiques d'approvisionnement responsables, cliquez ici.

