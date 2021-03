Sodexo : annonce le départ de sa Directrice des Ressources Humaines

Paris, le 17 mars 2021

Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, annonce le départ au mois de mai prochain de Cathy Desquesses, Directrice des Ressources Humaines, qui a décidé de quitter l’entreprise et de poursuivre sa carrière dans un autre pays et secteur d’activité.

Dans le cadre de sa mission chez Sodexo, Cathy Desquesses a grandement contribué au développement de la fonction Ressources Humaines et a apporté à Sodexo sa vaste expérience en matière de développement de pipelines de talents à l’échelle mondiale, sa vision de l’amélioration des cultures d’entreprise et sa capacité à créer et mettre en œuvre des stratégies de ressources humaines pour soutenir la croissance de l'entreprise.

Le Groupe remercie Cathy pour sa contribution et annoncera son remplacement en temps voulu.

