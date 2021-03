Sodexo : inclus sur le nouvel indice ESG de Euronext CAC 40 ESG

La performance ESG de Sodexo reconnue

Sodexo, leader mondial des Services de Qualité de Vie, fait partie de la première édition de l'indice ESG de Euronext CAC 40, destiné à identifier les 40 entreprises du CAC Large 60 avec les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Denis Machuel, Directeur Général de Sodexo, a déclaré :

« C'est une grande fierté que Sodexo soit incluse parmi les grandes entreprises françaises qui montrent la voie vers une croissance à la fois rentable et responsable. Nous saluons l'initiative de Euronext visant à aider les investisseurs institutionnels et privés à évaluer les performances ESG des entreprises et les intégrer dans les critères d'investissements. Depuis nos débuts, nous nous concentrons sur une croissance responsable en travaillant avec nos clients pour avoir un impact positif sur la santé et le bien-être des individus, sur les communautés et sur la planète. Cette reconnaissance confirme la valeur de cette approche pour toutes les parties prenantes, y compris les investisseurs. »

Répondant à la demande croissante des investisseurs et du marché pour des outils d'investissement durable, le CAC 40 ESG est le premier indice ESG national d'Euronext et est dérivé de la famille d'indices CAC 40. L'indice CAC 40 ESG réconcilie la mesure de la performance économique et les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance des entreprises ; basé sur le Label ISR français et les principes du Global Compact de l'ONU.

Pour plus d'information à propos de l'indice Euronext CAC 40 ESG.

Pour plus d'information à propos de l'approche de Responsabilité d'entreprise de Sodexo