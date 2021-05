Sodexo : partenariat mondial avec Just Eat Takeaway

Sodexo, annonce avoir signé un accord de partenariat mondial avec Just Eat Takeaway.com, l'un des leaders mondiaux de la livraison de repas à domicile, partenariat qui démarre cette semaine en Belgique et s'étendra à d'autres pays européens dans les mois à venir.



Les consommateurs belges peuvent désormais utiliser leur carte repas Sodexo comme moyen de paiement pour commander leurs repas dans des restaurants belges dans tout le pays, sept jours sur sept, via le site Internet et l'application mobile Takeaway.com.



En Belgique, ce nouveau service concernera plus de 1300 restaurants disponibles dès le lancement du partenariat, et bien d'autres qui viendront étoffer la liste au fil du temps. D'autres pays, dont la France, suivront dans le courant de l'année.



