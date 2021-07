Sodexo : perspectives relevées pour le 2e semestre

A l'occasion de son point d'activité, Sodexo relève ses perspectives pour viser, au second semestre de son exercice 2020-21, une croissance interne autour de +15% et une marge d'exploitation autour de 3,5% à taux constant.



Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 4,48 milliards d'euros au titre de son troisième trimestre 2020-21, soit une hausse de 14,7% en données publiées et une croissance interne (hors effets de périmètre et de changes) de 19%.



La croissance interne des services sur site ressort à +18,8%, avec un fort redémarrage des services de restauration en hausse de +26%, tandis que la croissance interne de l'activité services avantages et récompenses s'élève à +23,8%.



