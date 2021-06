Sodexo : réaffirme ses engagements pour l'inclusion et la promotion de l'égalité des droits des collaborateurs LGBT+ et signe la charte de L'Autre Cercle pour les salariés de la Holding

Sodexo, leader mondial des services de Qualité de Vie, signe ce jour la Charte d'Engagement LGBT+ de L'Autre Cercle, association de référence pour l'inclusion des personnes LGBT+ dans le monde du travail, pour l'ensemble des salariés rattachés à la Holding, basée à Issy-Les-Moulineaux. Cet engagement s'inscrit dans la continuité de la signature avec L'Autre Cercle en mars 2015 pour les salariés des autres entités de Sodexo en France.

Sous l'impulsion du réseau Pride Panorama, représentant l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs rattachés au Siège soutenant les actions en faveurs des salariés LGBT+, cet engagement s'inscrit dans la politique globale de Sodexo en faveur de la promotion de diversité et d'inclusion partout dans le monde et renouvelle l'engagement de Sodexo à offrir à ses employés un espace de travail sûr et inclusif pour les personnes LGBT+.

Sylvia Metayer, Directrice de la Stratégie de Croissance Groupe Sodexo et Co-sponsor du Réseau Global Pride, déclare :

« Notre engagement envers la diversité, l'équité et l'inclusion fait partie de nos valeurs et joue un rôle clé dans notre développement en France et dans le monde en ayant un impact positif sur nos parties prenantes. Cette signature aujourd'hui est un marqueur supplémentaire en faveur d'un environnement de travail inclusif pour chaque collaborateur de notre entreprise ».

Marc Rolland, Directeur Financier Groupe Sodexo et Co-sponsor du Réseau Global Pride, ajoute :

« Par cette signature, nous poursuivons nos politiques et actions de non-discrimination au sein de Sodexo et réaffirmons notre engagement à poursuivre activement la promotion d'une culture où les individus se sentent inclus, en sécurité, respectés et justement valorisés quelles que soient leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, tout en sensibilisant l'entreprise sur les besoins de la communauté LGBT+».

Retrouver toutes les informations sur la politique inclusive des personnes LGBTQ+* de Sodexo.

La Charte d'Engagement LGBT+ de L'Autre Cercle fixe les bonnes pratiques à adopter au sein des organisations pour lutter contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle des salariés et la mise en place d'actions concrètes à travers une politique proactive de gestion de la diversité LGBT+.

« Sodexo est un partenaire de longue date, contributeur avec d'autres entreprises de la rédaction de notre Charte, la signature de Sodexo SA vient conforter l'engagement du groupe sur la France et un signe fort pour son écosystème » rappelle Catherine Tripon Porte-parole nationale et co-animatrice de la Charte d'Engagement LGBT+.

« Aujourd'hui les personnes LGBT+ sont l'objet de multiples discriminations, tant dans la vie quotidienne que professionnelle. C'est pourquoi, nous sommes heureux de l'engagement de Sodexo SA à nos côtés en signant la Charte, véritable témoignage de l'engagement sociétal et éthique du Groupe » déclare Christophe Berthier, Président de la Fédération de L'Autre Cercle.

Au sujet de L'Autre Cercle

Association créée en 1997, L'Autre Cercle est l'acteur français de référence pour l'inclusion des personnes LGBT+ au travail. Ses valeurs sont le respect, l'humanisme, l'indépendance, l'engagement et le pragmatisme. Elle œuvre pour un monde professionnel épanouissant, inclusif et respectueux des personnes dans toutes leurs diversités, quelle que soit leur orientation sexuelle ou identité de genre. Outre sa vocation d'observatoire, ses missions sont d'accompagner les organisations et de promouvoir les bonnes pratiques. L'Autre Cercle fédère plus de 160 organisations publiques et privées signataires de la Charte d'Engagement LGBT+ réunissant plus de 1,5 million de salariés et agents.