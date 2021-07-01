Sodexo : revoit à la hausse ses prévisions pour S2

1er juillet (Reuters) - SODEXO:
* CHIFFRES D'AFFAIRES TOTAL DU GROUPE AU T3 EUR 4,48 MDS
VERSUS
EUR 3,91 MDS IL Y A UN AN (CROISSANCE INTERNE DE + 19,0%)
* PERSPECTIVES REVUES À LA HAUSSE : CROISSANCE INTERNE
AUTOUR DE
+15% POUR S2 2020-2021
* PERSPECTIVES : CASH CONVERSION DE PLUS DE 100% POUR
LEXERCICE
2020-2021 MAINTENUE
* PERSPECTIVES REVUES À LA HAUSSE : MARGE DEXPLOITATION DU
S2
2020-2021 AUTOUR DE 3,5%, À TAUX CONSTANT
* POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE, NOUS SOMMES CONFIANTS QUANT À
LA
POURSUITE DE LA REPRISE, NOTAMMENT SUR LE CONTINENT AMÉRICAIN -
DG
* NOUS RESTONS CONVAINCUS QUUNE FOIS LA VACCINATION
GÉNÉRALISÉE,
NOS ACTIVITÉS RETROUVERONT RAPIDEMENT LEUR NIVEAU PRÉ-PANDÉMIE -
DG
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(Rédaction de Gdansk)