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Sodexo : revoit à la hausse ses prévisions pour S2

01/07/2021 | 07:00
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1er juillet (Reuters) - SODEXO:

* CHIFFRES D'AFFAIRES TOTAL DU GROUPE AU T3 EUR 4,48 MDS VERSUS EUR 3,91 MDS IL Y A UN AN (CROISSANCE INTERNE DE + 19,0%)

* PERSPECTIVES REVUES À LA HAUSSE : CROISSANCE INTERNE AUTOUR DE +15% POUR S2 2020-2021

* PERSPECTIVES : CASH CONVERSION DE PLUS DE 100% POUR LEXERCICE 2020-2021 MAINTENUE

* PERSPECTIVES REVUES À LA HAUSSE : MARGE DEXPLOITATION DU S2 2020-2021 AUTOUR DE 3,5%, À TAUX CONSTANT

* POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE, NOUS SOMMES CONFIANTS QUANT À LA POURSUITE DE LA REPRISE, NOTAMMENT SUR LE CONTINENT AMÉRICAIN - DG

* NOUS RESTONS CONVAINCUS QUUNE FOIS LA VACCINATION GÉNÉRALISÉE, NOS ACTIVITÉS RETROUVERONT RAPIDEMENT LEUR NIVEAU PRÉ-PANDÉMIE - DG Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2021
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Résultat net 2021 125 M 148 M -
Dette nette 2021 2 337 M 2 769 M -
PER 2021 96,4x
Rendement 2021 1,13%
Capitalisation 11 485 M 13 617 M -
VE / CA 2021 0,79x
VE / CA 2022 0,65x
Nbr Employés 365 646
Flottant 55,1%
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Objectif de cours Moyen 86,84 €
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Marc Rolland Chief Financial Officer
Sophie Clamens Chairman
Françoise Brougher Independent Director
Soumitra Dutta Independent Director
Secteur et Concurrence
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SODEXO13.70%13 765
STARBUCKS CORPORATION4.51%133 195
COMPASS GROUP PLC11.67%38 139
DARDEN RESTAURANTS, INC.22.56%18 856
JUBILANT FOODWORKS LIMITED11.38%5 539
MINOR INTERNATIONAL16.50%4 946