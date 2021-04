Sodexo : soutenu par des propos d'analystes

Sodexo gagne plus de 2% avec le soutien de propos d'analystes, dont Oddo BHF qui reste à 'surperformance' sur le titre du groupe de services, en relatif sur la restauration collective notamment face à Elior, tout en ajustant son objectif de cours de 95 à 92 euros.



Le bureau d'études met en avant le business mix le plus attractif du secteur, un retour sur des niveaux d'activité proches de ceux pré-crise le plus 'rapide', ainsi qu'un bilan sain, une exposition importante aux Etats-Unis et une décote de valorisation face à Compass et Elior.



Par ailleurs, Bank of America réitère sa recommandation 'achat' sur Sodexo et relève son objectif de cours à 97 euros, pointant 'plusieurs éléments encourageants' dans sa publication de premier semestre, et jugeant la valorisation 'attractive'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.