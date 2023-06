Sodexo : nouvelle marque pour l'activité SAR

Sodexo annonce que son activité services avantages et récompenses (SAR) se dote d'une nouvelle marque, Pluxee, notamment pour préparer le projet d'autonomisation et de cotation annoncé par le groupe le 5 avril dernier.



'Ceci va nous permettre de nous distinguer sur un marché porteur d'opportunités, de disposer d'une identité plus forte et d'attirer de nouveaux talents, notamment dans le digital', ajoute Aurélien Sonet, directeur général de Pluxee.



Pluxee, créée avec le concours de l'Agence Conran Design Group du groupe Havas, sera progressivement déployée dans les 31 pays d'implantation de l'activité d'ici à la fin de l'année 2023, à commencer par le Brésil dès le mois d'août.



