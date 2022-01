Sodexo : partenaire officiel de Disneyland Paris

Disneyland Paris a choisi Sodexo comme Partenaire Officiel dans la catégorie restauration d'entreprise.



Sodexo propose des repas à tous les Cast Members de Disneyland Paris sur site ainsi qu'à ceux travaillant dans les bâtiments administratifs situés à Val d'Europe, soit 21 points de vente au total.



Le service de restauration emploie 280 employés pour servir environ 2,5 millions de repas par an.



' Sodexo s'engage à proposer une expérience culinaire de qualité, pionnière et plurielle auprès des Cast Members pour répondre chaque jour à la diversité de leurs envies et de leurs habitudes alimentaires ' indique le groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.