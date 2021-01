Sodexo : plus optimiste pour ses marges après une baisse de 22,7% des revenus au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de restauration collective et de titres de services prépayés Sodexo a relevé vendredi sa prévision de marge pour le premier semestre de son exercice 2020-2021, après avoir accusé une chute de ses revenus conforme à ses prévisions au premier trimestre clos fin novembre.

Sodexo anticipe désormais un taux de marge d'exploitation au moins égal à 2,5% au premier semestre de son exercice 2020-2021, alors que le groupe tablait auparavant sur un taux compris entre 2% et 2,5%.

Ce relèvement est dû à une performance opérationnelle supérieure aux attentes du groupe au premier trimestre. Sodexo a expliqué avoir mieux négocié les contrats et maîtrisé les coûts qu'il ne le prévoyait initialement.

Sodexo a par ailleurs confirmé prévoir un recul organique de son chiffre d'affaires compris entre 20% et 25% au premier semestre de l'exercice 2020-2021.

Le groupe a livré ces projections alors que ses revenus du premier trimestre ont encore été pénalisés par les répercussions de la pandémie, mais ont affiché une baisse en ligne avec les attentes de la société.

Pour le trimestre de septembre à novembre, Sodexo a fait état d'un chiffre d'affaires de 4,43 milliards d'euros, contre 6,08 milliards d'euros au premier trimestre de l'exercice 2019-2020, soit une chute de 27,1% en données publiées. En variation organique, les revenus ont reculé de 22,7%. Cette baisse organique passe à 21,5% en retraitant l'effet de la Coupe du monde de rugby, un évènement sportif qui avait un eu impact exceptionnel sur les revenus du premier trimestre 2019-2020.

Dans le détail, Sodexo a enregistré, à taux de change et périmètre constants, un repli organique de ses revenus de 23,3% dans son activité de services sur sites, qui comprend la restauration collective, et une baisse de 5,6% dans l'activité Avantages et Récompenses, qui gère l'émission de titres de services prépayés.

Confronté à l'impact de la pandémie sur son activité et ses perspectives, Sodexo a lancé l'an passé un plan de restructuration appelé GET ("Group Effectiveness and Transformation") qui prévoit 350 millions d'euros d'économies cumulées d'ici à l'exercice 2021-2022. En France, le groupe a annoncé fin 2020 un plan de sauvegarde de l'emploi portant sur 2.083 postes.

