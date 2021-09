Sodexo : premier de son secteur dans le Food and Agriculture Benchmark

Sodexo est classé dans le Food and Agriculture Benchmark de WBA qui évalue les performances des 350 entreprises les plus influentes du secteur de l'alimentation et de l'agriculture au regard de leur contribution à le rendre plus durable. Sodexo est le 1er de son secteur de la restauration et 30ème dans le référencement global.

Le Food and Agriculture Benchmark de WBA évalue les entreprises de l'ensemble de la chaîne de valeur alimentaire en fonction de plusieurs critères. Ce benchmark offre ainsi une vision globale des performances environnementales, sociétales et sociales des entreprises agroalimentaires les plus influentes à la transformation des systèmes alimentaires. Il s'agit de la plus grande élaboration d'indices de référence dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture, évaluant plus de 350 entreprises de la chaîne de valeur alimentaire dans 41 pays différents.

« Nous sommes fiers de figurer dans la première édition du Food and Agriculture benchmark, et surtout d'être classé premier de notre secteur. Ces résultats viennent réaffirmer notre engagement en matière de responsabilité d'entreprise qui est au cœur de nos activités depuis la création de Sodexo en 1966. Le secteur privé a un rôle fondamental à jouer dans la réalisation des objectifs de développement durable et la mise en œuvre de ces évaluations est indispensable si l'on souhaite accélérer les transformations nécessaires à leur concrétisation. Nos efforts pour réduire notre impact sur l'environnement ont été reconnus et nous encouragent à continuer dans cette voie. » - Maria Outters, Senior Vice President, Corporate Responsibility chez Sodexo.

Sodexo se classe au premier rang du segment de la restauration grâce à l'intégration de plusieurs pratiques responsables, notamment :

Notre objectif de réduction des émissions de carbone, qui a été approuvé par l'initiative Science Based Targets afin de respecter l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris, à savoir limiter la hausse de la température mondiale à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels.

L'objectif de réduction du gaspillage alimentaire sur nos sites, grâce notamment au déploiement de notre programme WasteWatch qui aide nos équipes à collecter des données sur les déchets alimentaires et mettre en place des actions visant à changer les comportements.

La promotion d'une alimentation durable et des repas « à faible émission de carbone », y compris notre engagement d'atteindre 33% de repas à base de protéines végétales dans nos menus.

L'engagement de Sodexo en matière de responsabilité d'entreprise qui repose sur une étude de matérialité afin de s'assurer que notre feuille de route est pertinente et prend en compte les attentes de toutes nos parties prenantes.

L'efficacité de la feuille de route de Sodexo en matière de responsabilité d'entreprise, Better Tomorrow 2025, et son analyse de performance.

À propos de la World Benchmarking Alliance (WBA)

La World Benchmarking Alliance (WBA) est un groupe composé d'organisations de la société civile, d'investisseurs, de plateformes commerciales, d'universités et d'organisations multilatérales créé en 2018 et qui a pour mission de « construire un mouvement permettant de mesurer et encourager l'action des entreprises en faveur d'un meilleur avenir pour tous ». Pour ce faire, la WBA offre des indices de référence accessibles au public qui évaluent et comparent les contributions des différentes entreprises aux ODD. C'est une organisation à but non lucratif actuellement financée par les gouvernements des Pays-Bas, de l'Allemagne, du Danemark, de la Suède, du Royaume-Uni et par plusieurs fondations philanthropiques.