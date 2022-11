Sodexo présente sa stratégie de recentrage et d'accélération de sa croissance

Paris, le 2 novembre 2022 – Information privilégiée

Lors de son Capital Markets Day, qui se tient aujourd’hui, Sodexo présentera son plan stratégique à horizon 2025 visant à générer une croissance durable et rentable et à créer de la valeur pour ses actionnaires et l’ensemble de ses parties prenantes.

La stratégie de Sodexo de recentrage et d’accélération repose sur 3 piliers :

Se recentrer sur les services de restauration et être plus sélectif dans les services de Facilities Management ;

Accélérer la croissance rentable des Services Avantages & Récompenses ;

Renforcer l’impact de la contribution sociétale et environnementale du Groupe.

Le Conseil d’Administration est convaincu qu’en exécutant avec succès cette stratégie, Sodexo atteindra :

Pour l’exercice 2023 : +8 à +10% de croissance interne du chiffre d’affaires et une marge d’exploitation proche de 5,5% à taux constants.

Pour les exercices 2024 et 2025 : +6 à +8% de croissance interne du chiffre d’affaires et une marge d’exploitation supérieure à 6% en 2025.

L’ambition de Sodexo est d’être le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences à haute valeur ajoutée, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Grâce à ses positions solides à l’échelle mondiale sur les marchés attractifs de la restauration et du Facilities Management, à une attention constante portée à l’exécution opérationnelle ainsi qu’à un bilan très solide, Sodexo est bien placé pour réaliser son ambition.

Pour mettre en œuvre ce plan stratégique, une Leadership Team resserrée supervisera une organisation simplifiée et plus efficace.

Sophie Bellon, Présidente-Directrice Générale de Sodexo déclare :

“L’exercice 2022 a été un tournant. Sodexo a renforcé sa compétitivité et a réalisé des progrès significatifs par rapport aux priorités que j’avais fixées en prenant les fonctions de Directrice Générale. Aujourd’hui, avec notre stratégie de recentrage et d’accélération, et grâce à une attention de chaque instant portée à l’exécution opérationnelle, nous prévoyons la poursuite de l’amélioration de notre performance dans les années à venir. Je suis convaincue de la capacité de Sodexo à réaliser une croissance interne solide et une marge d’exploitation supérieure à 6%. Nos collaborateurs sont essentiels à la réussite de ce plan, et je tiens à les remercier pour l’excellent travail qu’ils accomplissent au quotidien pour offrir des services de qualité à nos clients et consommateurs. Ils contribuent ainsi à notre impact positif sur la société et dans les territoires où nous opérons. Je suis convaincue que nous sommes sur la bonne voie pour réaliser une croissance rentable sur le long terme et être le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences à haute valeur ajoutée à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement ».

Le plan stratégique de Sodexo repose sur trois piliers :

Se recentrer sur les services de restauration et être plus sélectif dans les services de Facilities Management en : Développant les offres existantes, en les déployant à grande échelle, et en accélérant le développement de modèles avancés de restauration afin de répondre à l’évolution très rapide des besoins et comportements des consommateurs : une restauration multicanale, hybride, disponible en tout lieu et à tout moment de la journée. Ciblant les services de Facilities Management qui complètent et améliorent l’expérience de restauration tout en apportant une valeur ajoutée à nos clients et consommateurs.







Accélérer la croissance rentable des Services Avantages & Récompenses :

Conformément à l’objectif de créer une expérience employé personnalisée et durable au travail et au-delà, ce plan prévoit :

D’accélérer dans l’activité des titres repas et alimentaires , en améliorant l'expérience digitale des clients, des consommateurs et des commerçants, ainsi qu’en augmentant le taux de pénétration du marché des PME. D’élargir son cœur de métier en enrichissant ses offres avec un éventail plus étendu de solutions « Avantages aux salariés » intégrées et flexibles, tout en renforçant les offres de reconnaissance pour les employés et les plateformes d’engagement des salariés. De diversifier ses activités , comme ambition à plus long terme.



Les dépenses d'investissement des Services Avantages & Récompenses devraient représenter près de 10 % du chiffre d’affaires par an de 2022 à 2025.

Les Services Avantages & Récompenses visent :

Pour l’exercice 2023, une croissance interne entre +12 et +15% et une marge d’exploitation d’environ 30 %. Pour les exercices 2024 et 2025, le bas de la fourchette d’une croissance interne à deux chiffres et une marge d’exploitation supérieure à 30% pour l'exercice 2025.







Renforcer l’impact de la contribution sociétale et environnementale de Sodexo :

Avoir un impact positif sur la planète et les personnes est au cœur de l'activité de Sodexo, conformément à la mission et à la Raison d’Etre du Groupe.

Sodexo a entamé une démarche auprès du SBTi 1 pour formaliser son engagement Net Zero à horizon 2040 , qui sera une première dans le secteur. Sodexo poursuit sa démarche de réduction de son impact environnemental en s’engageant à atteindre son objectif de réduction des émissions de carbone de -34% d'ici 2025 . En matière de lutte contre le gaspillage alimentaire, Sodexo s'engage à étendre le déploiement de son programme WasteWatch à 85 % de ses sites de restauration d’ici 2025, contre 46% au cours de l’exercice 2022. Leader reconnu en matière de Diversité, d'Inclusion et d'Équité , Sodexo est sur le point d'atteindre ses objectifs en termes d’équilibre femmes-hommes au niveau de la direction du Groupe, et vise à atteindre ce même équilibre dans 100 % de ses équipes de direction dans tous les pays où le Groupe opère d'ici 2025 .







Ce plan stratégique est soutenu par trois leviers clés :

Les investissements dans la tech et la data sont essentiels pour renforcer l'efficacité opérationnelle tout en améliorant l'expérience des clients et consommateurs. Les dépenses annuelles pour les Services sur Sites en systèmes d’informations, digital & data, s’élèvent actuellement à environ 500 millions d’euros par an. Afin d’être toujours plus centré sur le consommateur, Sodexo vise à atteindre 10 millions de consommateurs actifs sur les écosystèmes digitaux des Services sur Sites du Groupe d'ici 2025.

sont essentiels pour renforcer l'efficacité opérationnelle tout en améliorant l'expérience des clients et consommateurs. L'excellence commerciale , soutenue par des marques fortes orientées consommateur, des offres innovantes, un système de gestion de la relation client (CRM) et des outils marketing robustes : Une des priorités est de porter la fidélisation clients au-dessus de 95 %. Un système CRM de pointe et de nouveaux outils de vente et de marketing numériques (MSDC) ont été déployés en Amérique du Nord, les prospects via le marketing numérique représentant désormais 60 % du pipeline. L'outil de MSDC est actuellement en cours de déploiement en Europe. Les offres et marques orientées consommateur telles que The Good Eating Company, Modern Recipe ou Aspretto seront déployées à plus grande échelle.

, soutenue par des marques fortes orientées consommateur, des offres innovantes, un système de gestion de la relation client (CRM) et des outils marketing robustes : La puissance d’achat : Sodexo continuera de valoriser et d’optimiser sa chaîne d'approvisionnement mondiale : Augmenter les achats des Services sur Sites auprès des PME, avec pour objectif 2 milliards d'euros par an d'ici 2025, afin de renforcer les achats locaux, responsables et inclusifs. Continuer à développer Entegra, la filiale de Sodexo experte en solutions d’approvisionnement et d’optimisation des achats pour les métiers de l’hospitalité, aux États-Unis et en Europe, comme centre de profit à part entière mais aussi pour renforcer la puissance d’achat du Groupe.

Sodexo continuera de valoriser et d’optimiser sa chaîne d'approvisionnement mondiale :

Pour soutenir cette stratégie, Sodexo continuera d'avoir une politique d’investissement disciplinée, avec des investissements bruts passant de 2,3% du chiffre d’affaires en 2022 à 2,8 % en 2025 et des acquisitions ciblées relutives, en ligne avec la stratégie du Groupe.





Pour exécuter cette stratégie, Sodexo fait évoluer son organisation vers un modèle simplifié et plus efficace .

Pour les Services sur Sites : La responsabilité opérationnelle est transférée aux Régions et Pays, consolidés en trois zones géographiques : Amérique du Nord, Europe et Reste du Monde, comprenant l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l’Afrique (« APMOA »), le Brésil et l’Amérique latine. Cela apportera plus d’autonomie, de rapidité dans la prise de décision et de réactivité au niveau local. Une fonction « Croissance et Performance Commerciale » a été créée pour accélérer la croissance rentable et maximiser la valeur créée par la segmentation du Groupe. Une fonction « Tech & Services » a été créée pour apporter de l’expertise ainsi qu’un support technique et opérationnel. Cette fonction regroupera les équipes de planning stratégique, systèmes d’informations, data, digitales, innovation et R&D, ainsi que notre expertise en matière de Restauration et de Facilities Management.

Pour les Services Avantages & Récompenses : Une gouvernance dédiée a été mise en place.

Pour le Groupe : Une Secrétaire Générale et Directrice Impact Groupe a été nommée pour s'assurer que l'objectif, la mission et les valeurs de Sodexo se reflètent constamment dans nos opérations et continuent de fournir un avantage concurrentiel.



A compter du 1er décembre 2022, la Leadership Team de Sodexo sera ainsi composée des personnes suivantes :

Sophie Bellon, Présidente-Directrice Générale

Nathalie Bellon-Szabo, Directrice Générale Sodexo Live ! Monde

Johnpaul Dimech, Président APMOA, Brésil et Amérique Latine

Sarosh Mistry, Président Amérique du Nord

Sunil Nayak, Président Europe

Anna Notarianni, Secrétaire Générale et Directrice Impact Groupe

Marc Plumart, Directeur Croissance et Performance Commerciale

Marc Rolland, Directeur Financier Groupe

Alexandra Serizay, Directrice Tech & Services

Aurélien Sonet, Directeur Général Services Avantages & Récompenses

Annick de Vanssay, Directrice des Ressources Humaines Groupe





Pour participer au Capital Markets Day (en anglais) à 11h (heure française) : l’événement est disponible en direct sur www.sodexo.com avec la possibilité de participer à des sessions de questions-réponses via la conférence téléphonique.

Lien du webcast Capital Markets Day Pour rejoindre la conférence téléphonique :



UK: +44 1 212 818 004

France: +33 1 70 91 87 04

US: +1 718 705 8796

Access code: 77 72 30

La présentation sera disponible sur le site Internet du Groupe www.sodexo.com dans la rubrique « Finance » à 9h00 (heure de Paris). Cet événement sera enregistré et mis en ligne dès que possible.





À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services de Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présents dans 53 pays, nos 422 000 collaborateurs servent chaque jour 100 millions de consommateurs. Le Groupe se distingue par son indépendance et son actionnariat familial de contrôle, son modèle économique durable et son portefeuille d’activités intégrant des services de Restauration, de Facilities Management et des solutions d’avantages aux salariés. Nous proposons notamment une offre alimentaire de qualité, multicanale et flexible, mais aussi la conception de lieux de vie et de travail attractifs et inclusifs, la gestion et l’entretien d’infrastructures de façon sûre et respectueuse de l’environnement, l’accompagnement personnalisé des patients ou des élèves, ou encore la création de programmes stimulant l’engagement des collaborateurs. Depuis l’origine, Sodexo se focalise sur les gestes et les actions tangibles du quotidien au travers de ses services afin d’avoir un impact économique, social et environnemental positif dans la durée. Pour nous, croissance et engagement sociétal vont de pair. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.





Chiffres clés

21,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2022

422 employés au 31 août 2022

#2 employeur privé basé en France dans le monde 53 pays (au 31 août 2022)

100 millions de consommateurs chaque jour

13,1 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 1er Novembre 2022)





Déclarations prospectives

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Sodexo. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Sodexo, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés financiers, également disponibles en version anglaise sur notre site Internet www.sodexo.com, et notamment le document d’enregistrement universel 2022 qui sera enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers le 9 novembre 2022.

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.







1 L’initiative Science Based Targets ou SBTi, est un partenariat entre le CDP, le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI) et le Fonds mondial pour la nature (WWF). S'adressant aux entreprises, elle se fixe comme objectif de piloter une « action climatique ambitieuse » en leur proposant de faire de leur transition vers une économie bas carbone un avantage compétitif.





Contacts

Analystes et Investisseurs Médias Virginia Jeanson

+33 1 57 75 80 56

virginia.jeanson@sodexo.com Mathieu Scaravetti

+33 6 28 62 21 91

mathieu.scaravetti@sodexo.com

Pièce jointe