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Sodexo publie un CA au T1 en hausse à 6,33 milliards d'euros

06/01/2023 | 07:00
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6 janvier (Reuters) - Sodexo SA:

* AU T1, LA CROISSANCE INTERNE DU CA DES SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES À +23,4%

* CA CONSOLIDÉ DU T1 ATTEINT 6,33 MILLIARDS DEUROS, +20,2% PAR RAPPORT À LEXERCICE PRÉCÉDENT (CONSENSUS FOURNI PAR SODEXO: 6,17 MDS D'EUROS)

* POUR LE GROUPE ET POUR LES SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES, LES OBJECTIFS POUR LEXERCICE 2023 SONT MAINTENUS

* AU T2, LA FORTE DYNAMIQUE DES SERVICES AVANTAGES ET RÉCOMPENSES VA SE POURSUIVRE MAIS AVEC UNE BASE DE COMPARAISON MOINS FAVORABLE

* LA CROISSANCE DEVRAIT ÊTRE PLUS ÉLEVÉE AU S1 QU'AU S2 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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Dette nette 2023 1 399 M 1 473 M -
PER 2023 16,5x
Rendement 2023 3,24%
Capitalisation 13 193 M 13 888 M -
VE / CA 2023 0,62x
VE / CA 2024 0,58x
Nbr Employés 365 655
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