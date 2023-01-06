Sodexo publie un CA au T1 en hausse à 6,33 milliards d'euros

6 janvier (Reuters) - Sodexo SA:
* AU T1, LA CROISSANCE INTERNE DU CA DES SERVICES AVANTAGES
ET
RÉCOMPENSES À +23,4%
* CA CONSOLIDÉ DU T1 ATTEINT 6,33 MILLIARDS DEUROS, +20,2%
PAR
RAPPORT À LEXERCICE PRÉCÉDENT (CONSENSUS FOURNI PAR SODEXO:
6,17 MDS D'EUROS)
* POUR LE GROUPE ET POUR LES SERVICES AVANTAGES ET
RÉCOMPENSES,
LES OBJECTIFS POUR LEXERCICE 2023 SONT MAINTENUS
* AU T2, LA FORTE DYNAMIQUE DES SERVICES AVANTAGES ET
RÉCOMPENSES
VA SE POURSUIVRE MAIS AVEC UNE BASE DE COMPARAISON MOINS
FAVORABLE
* LA CROISSANCE DEVRAIT ÊTRE PLUS ÉLEVÉE AU S1 QU'AU S2
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(Gdansk Newsroom)